Riscos políticos e ambientais são as principais ameaças que as empresas enfrentam em 2020

O acordo comercial EUA-China não será suficiente para reavivar o comércio internacional

Com 2019 sendo marcado por um aumento na retórica protecionista (mais de 1.000 medidas implementadas em todo o mundo) e o primeiro declínio do comércio global em dez anos, a Coface, seguradora de crédito francesa, antecipa que o comércio internacional crescerá apenas 0,8% em 2020. É improvável que o acordo de trégua entre os Estados Unidos e China restaure a confiança das empresas ou aumente significativamente a indústria e o comércio mundial, especialmente porque apenas 23% das medidas protecionistas tomadas entre 2017 e 2019 afetam os Estados Unidos ou a China. O aumento do protecionismo é, portanto, uma tendência global e duradoura à qual as empresas precisarão se adaptar.

O crescimento global, que já encolheu 0,75 p.p no ​​ano passado devido a essas incertezas comerciais, não deve se recuperar este ano: 2,4% após 2,5% em 2019. A Coface espera que as insolvências corporativas aumentem em 80% dos países para os quais as previsões são emitidas este ano, incluindo Estados Unidos (+ 3% em 2020), Reino Unido (+ 3% em 2020, após um aumento acumulado de 17% desde o referendo de junho de 2016), Alemanha (+ 2%) e França (+ 1% ) No geral, a Coface antecipa um aumento de 2% nas insolvências em todo o mundo, em linha com 2019.

Setores: metais sofrendo; construção em boas condições

As incertezas relacionadas ao ambiente protecionista também contribuem para a volatilidade dos preços das mercadorias, particularmente os da agricultura, metais e petróleo. De acordo com os modelos de previsão da Coface, os preços do aço continuarão caindo nos próximos seis meses, penalizando as empresas do setor, especialmente porque o crescimento na China – que responde por metade da demanda global de aço – deverá atingir apenas 5,8% este ano. Portanto, a avaliação de risco do setor de metais foi rebaixada em 5 países, incluindo Estados Unidos e Itália. Além disso, o baixo nível contínuo de preços do petróleo, apesar das incertezas geopolíticas (US $ 60 por barril de Brent em média em 2020 após US $ 64 em 2019), prejudicará alguns produtores endividados, principalmente nos Estados Unidos.

Positivamente, o setor de construção está se beneficiando de políticas monetárias altamente expansionistas: tivemos upgrade em 4 países (incluindo Brasil e Turquia). No total, tivemos 22 rebaixamentos e 8 upgrades nas avaliações setoriais neste trimestre, refletindo o aumento significativo de riscos para a economia.

Em 2020, as empresas enfrentarão principalmente riscos não econômicos

O final de 2019 registrou um aumento na tensão social em “pontos problemáticos” em todo o mundo, com níveis variados de intensidade. Essa tendência subjacente foi fortemente antecipada pelo Índice de Risco Político da Coface, publicado no início de 2019 e que apresentou o nível mais alto de todos os tempos. Em 2020, esse indicador prevê um alto nível de risco social em vários países da África, Oriente Médio, Ásia Central e Rússia.

Desde 2019, o descontentamento social também se manifesta em demandas crescentes de proteção ambiental. Os riscos ambientais têm uma ampla gama de efeitos no crédito corporativo: maior frequência de riscos físicos (desastres naturais decorrentes das mudanças climáticas), mas também riscos de transição (regulamentos novos e mais rigorosos, mudanças nos padrões do consumidor). Para este último, os efeitos de regulamentos antipoluição mais rigorosos para o setor automotivo na Índia ou no transporte global devem ser monitorados este ano. A Coface irá acompanhar de perto à análise dessas duas categorias de risco ambiental.

Economias emergentes: risco soberano está de volta aos holofotes

O crescimento nas economias emergentes deve acelerar um pouco este ano (3,9% versus 3,5% em 2019). No entanto, a dívida pública atingiu um nível historicamente alto para esses países e está aumentando em todas as regiões, exceto na Europa Central e Oriental. Na América Latina, o nível de endividamento é maior do que no final da década de 90, período marcado por crises recorrentes da dívida. Na África, a dívida pública está próxima do nível observado há cerca de quinze anos: um período de baixa de dívidas por doadores internacionais e bilaterais. Para empresas nessas regiões, isso significa que os atrasos ​​governamentais e grandes empresas estatais (SOE) provavelmente aumentarão este ano. A boa notícia é que a estrutura da dívida soberana dos países emergentes é geralmente mais favorável do que há vinte anos, já que 80% dela agora é denominada em moeda local.

Neste ambiente delicado e volátil, onde as economias estão enfrentando ventos contrários, quatro países foram rebaixados na última avaliação (Colômbia, Chile, Burkina Faso e Guiné), e seis países tiveram upgrade (Turquia, Senegal, Madagascar, Nepal, Maldivas e Paraguai).

