Riscos do uso de Misoprostol na gravidez

Este medicamento é usado para prevenir úlceras estomacais enquanto você toma AINEs (como aspirina , ibuprofeno , naproxeno), especialmente se você estiver em risco de desenvolver úlceras ou tiver histórico de úlceras.

O misoprostol ajuda a diminuir o risco de complicações graves da úlcera, como sangramento. Este medicamento protege o revestimento do estômago, diminuindo a quantidade de ácido que entra em contato com ele. Este medicamento também é usado em combinação com outro medicamento (mifepristone) para interromper uma gravidez ( aborto ) em casos como: morte fetal.

No entanto, no Brasil, a comercialização do Cytotec é proibida por ele ter sido amplamente utilizado nos anos 1980 e 1990 como método abortivo. Desde 1998, o misoprostol passou a fazer parte da lista de substâncias controladas no país, só podendo ser legalmente encontrado em hospitais, e não em farmácias.

Em 2019, a Defensoria Pública da União (DPU) recomendou que a Anvisa volte a permitir que o medicamento seja vendido com prescrição médica e retenção da receita em farmácias para uso em que o aborto é legalmente permitido no Brasil. A DPU defende que restringir o uso do misoprostol ao ambiente hospitalar viola o direito das mulheres que querem interromper legalmente a gestação.

Efeitos colaterais Misoprostol

Náuseas ou cólicas estomacais podem ocorrer. Se algum destes efeitos persistir ou piorar, informe imediatamente o seu médico ou farmacêutico .

Lembre-se de que este medicamento foi prescrito porque seu médico julgou que o benefício para você é maior do que o risco de efeitos colaterais. Muitas pessoas que usam este medicamento não têm efeitos colaterais graves.

A diarreia é comum com o misoprostol e geralmente ocorre cerca de duas semanas depois de começar a tomá-lo e dura cerca de uma semana. Certifique-se de manter a ingestão de líquidos e minerais / eletrólitos para evitar a desidratação . A diarreia que não desaparece às vezes pode levar a uma grande perda de água e minerais do seu corpo.

Informe o seu médico imediatamente se desenvolver algum destes sinais graves de desidratação e desequilíbrio mineral: tonturas graves, diminuição da micção, alterações mentais/de humor, fraqueza muscular, batimentos cardíacos lentos/irregulares.

Informe o seu médico imediatamente se ocorrer algum destes efeitos secundários improváveis ​​mas graves: problemas menstruais ou irregularidades, hemorragia vaginal incomum/forte.

Uma reação alérgica muito grave a este medicamento é improvável, mas procure atendimento médico imediato se ocorrer. Os sintomas de uma reação alérgica grave podem incluir: erupção cutânea , comichão /inchaço (especialmente da face/ língua /garganta), tonturas graves, dificuldade em respirar .

Esta não é uma lista completa de possíveis efeitos colaterais. Se notar outros efeitos não listados acima, contacte o seu médico.

Riscos de tomar Misoprostol durante a gestação

Como mencionado, esse medicamento é utilizado para o tratamento de úlceras gástricas e problemas intestinais, mas também é indicado para fins obstétricos no caso de gestantes que tiveram complicações (morte do feto). No entanto, se utilizada duarnte a gravidez seus riscos envolvem:

– Má formação fetal;

– Morte Fetal;

– Hemorragias;

– Aborto;

– Entre outros.

