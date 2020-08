Riot Games faz parceria com a Cisco para potencializar LOL Esports

Riot Games e Cisco acabam de anunciar um acordo de vários anos que estabelece a líder global em tecnologia como a parceira oficial de rede corporativa da League of Legend Esports. O acordo proporcionará uma infraestrutura confiável e capacidades de rede em três eventos globais nos cinco continentes, melhorando a experiência competitiva para os jogadores profissionais, assim como a experiência dos fãs.

As soluções de rede da Cisco alimentarão o “The Realm” – o servidor privado de jogos, utilizado exclusivamente para partidas de competição profissional da LoL Esports em três grandes eventos globais: Campeonato Mundial da League of Legends, The Mid-Season Invitational e The All-Star Event. A tecnologia de rede altamente segura, flexível e confiável da Cisco servirá como a base para fornecer os esportes mais populares do mundo à medida que a LOL avança para sua segunda década.

“Como um esporte totalmente dependente de tecnologia, é essencial que a League of Legends seja executada em uma rede confiável e segura”, disse Scott Adametz, Esports Tech Lead da Riot Games. “Com a Cisco como parceira, agora podemos construir e expandir a infraestrutura necessária para oferecer a melhor experiência possível de esports para fãs e jogadores profissionais em todo o mundo.”

“Nossa parceria com a Riot Games reúne os líderes em esportes e redes para oferecer a melhor experiência conectada possível para os jogadores e milhões de fãs em todo o mundo”, disse Brian Eaton, Diretor de Global Sports Marketing da Cisco. “A Cisco está comprometida em redesenhar a Internet para o futuro, e os esportes eletrônicos têm um grande impacto nesse objetivo. Com mais pessoas online do que nunca para trabalho e entretenimento, é fundamental ter uma infraestrutura altamente segura e flexível para ajudar a garantir a qualidade visual e a velocidade que serão necessárias no futuro.”

A Cisco fornecerá à Riot Games uma combinação de sua tecnologia líder de mercado, abrangendo servidores Cisco UCS – Blade e Rack – e switches Nexus Data Center, permitindo melhorias significativas no desempenho do jogo e nas capacidades de transmissão de estúdio. Além disso, a Cisco também fornecerá uma arquitetura flexível para os Centros Regionais de Transmissão da Riot apoiando sua integridade competitiva pelos próximos anos.

The Realm – Upgrade do servidor

League of Legends é um esporte que requer planejamento estratégico e tempo de reação rápido. Para jogadores profissionais, é essencial ser capaz de enfrentar a menor quantidade de lag (ou “ping”) possível. Com a tecnologia Cisco sendo implementada no “The Realm”, a Riot e a Cisco estão trabalhando juntas para ajudar os jogadores profissionais a competir no Summoner’s Rift em ping de sub-1ms, permitindo tempos de reação quase instantâneos e jogabilidade ininterrupta. Os novos servidores Cisco devem oferecer até 200% de melhoria de desempenho bruto em relação à tecnologia anterior.

Rede global de Esports

Para impulsionar a próxima década de Esports, a Riot Esports implantará uma nova infraestrutura global colaborativa e upgrade de rede. A presença global e regional da Cisco permite à Riot a flexibilidade, acessibilidade e segurança necessárias para produzir eventos esportivos de classe mundial em todos os cantos do mundo. Usando a tecnologia de rede avançada da Cisco, os fãs poderão assistir a transmissão da LoL Esports com atraso reduzido e qualidade aprimorada, deixando-os mais próximos da ação.

Upgrade do centro de transmissão regional

Como parte de uma iniciativa global para padronizar e promover a integridade competitiva em todo o mundo, a Riot Games implantará mais de 200 novos servidores de jogos de torneio em estúdios regionais, todos gerenciados centralmente por meio da nova solução Intersight SaaS da Cisco. Usando servidores blade Cisco UCS B-Series, servidores Rack C-Series e switches Nexus 3000/7000 Series, a Riot Games estabelecerá uma base de infraestrutura comum entre os 12 centros, incluindo virtualização, armazenamento e computação para oferecer melhor desempenho com latência reduzida para jogabilidade profissional regional. Os servidores blade Cisco podem facilmente se adaptar e suportar os centros de transmissão sem a necessidade de adicionar mais hardware, permitindo que uma nova gama de aplicações e jogos online seja disponibilizada de forma rápida e simples.

Armazenamento Global de conteúdo

Como líder mundial em esportes eletrônicos, a Riot Games passará por uma grande expansão global de seu sistema de armazenamento para oferecer suporte à distribuição de conteúdo, processamento de mídia e arquivo de conteúdo global. Usando as soluções de computação otimizada de armazenamento da Cisco, a Riot criará um arquivo para proteger seu legado de conteúdo que mais do que triplicará a quantidade de armazenamento e capacidade utilizáveis.

A LoL Esports se tornou o maior esport do mundo na última década, atingindo um recorde de 21,8 milhões de audiência média por minuto (AMA, da sigla em inglês) na final do Campeonato Mundial de 2019. A Cisco se junta a algumas das marcas mais reconhecidas do mundo, incluindo Mastercard, Louis Vuitton, AXE Unilever, Red Bull, OPPO, State Farm e Secretlab, como patrocinadores premier globais da League of Legends Esports.

“À medida que expandimos o sucesso da primeira década do nosso esporte, procuramos nos alinhar com parceiros cuja experiência será um multiplicador de força para fornecer experiências esportivas dignas de nossos jogadores profissionais e fãs”, disse Naz Aletaha, chefe de Global Esports Partnerships da Riot Games. “Os produtos da Cisco são os melhores da categoria e esperamos impulsionar sua tecnologia e know-how enquanto continuamos a expandir os esportes da League of Legends.”

