RIOgaleão recebe visita de um dos maiores aviões do mundo

Líder no mercado de carga aérea superdimensionada, Antonov AN-124 aterrissou no aeroporto para operação da Indústria e Petróleo de exportação de cargas oversized

Mais um gigante do setor aéreo aterrissou segunda-feira, às 17h27, no RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim. Trata-se do Antonov AN-124, o segundo maior avião civil de carga do mundo, que é capaz de transportar até 120 toneladas. Operada pela Volga Dnepr, especialista em cargas ultra-pesadas e de grandes dimensões, a aeronave decolou ontem, dia 4, às 8h40. A chegada do Antonov reforça a relevância do aeroporto para o setor de Petróleo e Gás na conexão entre o Brasil e América do Norte.

Essa operação teve como finalidade o transporte de superequipamentos para a extração de petróleo e gás, que estava sob responsabilidade de uma gigante do segmento e teve destino final em Houston, nos Estados Unidos. A exportação movimentou ao todo seis volumes, sendo dois deles de grande dimensão, que totalizaram juntos 55 toneladas.

Devido ao tamanho, peso e particularidades das peças que foram transportadas, o processo de carregamento foi complexo e repleto de particularidades – desde a preparação dos trilhos que o avião montou para o recebimento das peças, preparação da carga para içamento e transporte até a aeronave, através de guindastes e caminhão munck, até a etapa final de tração dos materiais para o interior da aeronave, através de sistema de esteiras. Uma logística previamente idealizada e programada de forma totalmente customizada, garantindo um atendimento eficiente e uma operação segura para todos os envolvidos.

Mais uma vez o RIOgaleão contou com essa expertise de seu serviço RIOgaleão Heavy & Outsized, e ainda se destaca por possuir a maior pista de pouso do país, permitindo que o carregamento seja realizado de forma mais assertiva, já que é preciso de um trecho maior de pista para uma melhor locomoção de um avião de grande porte.

A programação é de que outros Antonov visitem o RIOgaleão em breve.

O cargueiro ucraniano Antonov AN-124 Ruslan é o segundo maior avião de carga civil do mundo. Reconhecida no mercado para o transporte de remessas superdimensionadas e super-pesadas, a aeronave pode carregar até 120 toneladas na maior faixa de alcance. A cabine de carga pressurizada do Antonov garante oportunidades para o transporte de diferentes tipos de carga, incluindo peças ou remessas fora do padrão e de grandes dimensões, exigindo condições especiais de transporte.

Antonov AN-124-Foto: RIOgaleão

