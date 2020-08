Ricardo Zonta vence a Corrida do Milhão Solidário

Ricardo Zonta é o mais novo bicampeão da Corrida do Milhão. Na edição de 2020 da prova, que teve caráter solidário, o piloto da RCM venceu com muita autoridade após largar da terceira posição. Zonta recebeu a bandeirada com seis segundos de vantagem para o pole Cesar Ramos e saiu da etapa dupla de Interlagos com a liderança isolada do campeonato.

Após três etapas, Zonta possui 82 pontos, contra 78 de Ramos e 71 de Rubens Barrichello, responsável pela maior escalada da Corrida do Milhão Solidário ao ser quarto depois de largar em 22º: uma incrível evolução de 18 posições. Porém, nada tirou os holofotes de seu ex-colega de F1, que deu à Toyota Corolla sua quarta vitória em quatro corridas.

Ricardo Zonta

“Foi fantástico! Na largada, eu já larguei bem, só que cometi um erro na segunda volta, totalmente erro meu, mesmo. Mas o carro era tão bom, que toda volta eu estava chegando um pouquinho no César, e sobrou botão de ultrapassagem. Agradeço aos fãs pelo Fan Push, o carro estava fantástico. Depois do pit, com sete segundos na liderança, foi só administrar”, celebrou Zonta.

Com um fim de semana rendendo duas poles, dois segundos lugares e a vice-liderança, Ramos nem teve como ficar triste por não ter vencido o Milhão: “Num fim de semana com duas pole positions, é claro que eu queria pelo menos uma vitória, mas estou muito feliz com a oportunidade que estou tendo de andar numa equipe de ponta. A evolução que tivemos da primeira etapa, em Goiânia, para essa de Interlagos, foi enorme. E meu entrosamento com o time ainda vai melhorar muito”.

Navarro, por sua vez, teve um domingo bem melhor que o sábado, largando em oitavo e chegando em terceiro, resultado que, segundo ele, foi mais importante que a segunda posição em Santa Cruz do Sul no ano passado: “Pódio na corrida mais importante do ano e extremamente disputada é muito bom, certamente é meu melhor desempenho na Stock Car e só posso agradecer minha equipe.”

Principal escalador da corrida, Barrichello reconheceu que poderia até ter conseguido o pódio, não fosse um incidente na volta final. “Eu estava guardando o Fan Push para o final, mas infelizmente um retardatário acabou me atrapalhando na última volta e tirou o que poderia vir a ser um pódio. Mas o copo está muito mais cheio do que vazio. Interlagos vai estar sempre no meu coração”, completa o veterano piloto da Full Time.

Ricardo Mauricio e Thiago Camilo, outros dois ex-vencedores da prova, completaram os seis primeiros. O destaque negativo foi a não participação de Daniel Serra, atual tricampeão, por conta de um problema irremediável no câmbio. “No meio do Q1, quando eu passei a segunda marcha. eu escutei um barulho estranho. Então, vimos que o câmbio estava quebrando. Eu até sai para o Q2 mas não dava para andar, eu só tinha de terceira marcha pra cima e me avisaram que o carro não chegaria até o final da prova. Então, optamos por não largar”, resumiu.

Corrida do Milhão Solidário

Na Corrida do Milhão Solidário de 2020, a Stock Car promoveu a doação de insumos para auxiliar entidades que combatem a pandemia do coronavírus. A meta de alcançar doações no valor equivalente a R$ 1 milhão já foi alcançada com as contribuições das empresas Rennova, Eurofarma, Banco BV e Nutriex. Mas as doações continuarão até a última etapa da temporada, em dezembro. A próxima corrida da Stock Car acontecerá em setembro e será anunciada em breve, tanto data quanto local. Confira os resultados completos abaixo:

1. Ricardo Zonta (Corolla/RCM), 25 voltas em 42min36s582

2. Cesar Ramos (Corolla/A.Mattheis),a 6s117

3. Denis Navarro (Cruze/Cavaleiro), a 9s755

4. Rubens Barrichello (Corolla/Full Time), a 10s551

5. Ricardo Mauricio (Cruze/RC), a 15s261

6. Thiago Camilo (Corolla/A.Mattheis), a 16s674

7. Guilherme Salas (Cruze/KTF), a 16s971

8. Átila Abreu (Corolla/Crown), a 17s540

9. Allam Khodair (Cruze/Blau), a 19s441

10. Julio Campos (Cruze/Crown), a 20s222

11. Bruno Baptista (Corolla/RCM), a 27s822

12. Marcos Gomes (Cruze/Cavaleiro), a 32s565

13. Rafael Suzuki (Corolla/Full Time Bassani), a 33s537

14. Lucas Foresti (Cruze/Vogel), a 33s723

15. Galid Osman (Corolla/Crown), a 40s938

16. Gaetano Di Mauro (Cruze/Vogel), a 43s191

17. Vitor Baptista (Cruze/KTF), a 46s221

18. Cacá Bueno (Cruze/Crown), a 47s441

19. Gabriel Casagrande (Cruze/R.Mattheis), a 48s118

20. Pedro Cardoso (Cruze/R.Mattheis), a 52s732

21. Matias Rossi (Corolla/Full Time), a 1 volta

22. Tuca Antoniazi (Cruze/Hot Car), a 1 volta

23. Nelsinho Piquet (Corolla/Full Time Bassani), a 4 voltas

Não completou 75% da prova

Diego Nunes (Cruze/Blau), a 16 voltas

Melhor volta: 1min38s632, Marcos Gomes (KTF)

Ricardo Zonta, bicampeão- Foto:Duda Bairros/Vicar



Classificação após três etapas:

Pilotos

1. Ricardo Zonta, 82

2. Cesar Ramos, 78

3. Rubens Barrichello, 71

4. Ricardo Mauricio, 54

5. Nelsinho Piquet, 50

6. Allam Khodair, 50

7. Thiago Camilo, 46

8. Átila Abreu, 44

9. Daniel Serra, 42

10. Rafael Suzuki, 41

11. Bruno Baptista, 39

12. Cacá Bueno, 37

13. Denis Navarro, 35

14. Guilherme Salas, 32

15. Galid Osman, 31

16. Julio Campos, 26

17. Lucas Foresti, 23

18. Diego Nunes, 20

19. Matias Rossi, 19

20. Gaetano Di Mauro, 18

21. Gabriel Casagrande, 17

22. Vitor Genz, 11

23. Pedro Cardoso, 10

24. Marcos Gomes, 9

25. Vitor Baptista, 8

26. Tuca Antoniazzi, 8

Equipe

1. Ipiranga Racing, 125

2. RCM Motorsport, 121

3. Eurofarma RC, 106

4. Full Time Bassani, 91

5. Full Time Sports, 90

6. Shell V-Power, 75

7. Blau Motorsport, 70

8. Crown Racing, 63

9. KTF Sports, 51

10. Cavaleiro Sports, 44

11. Vogel Motorsports, 41

12. R. Mattheis, 27

13. Hot Car, 8

Marcas

1. Toyota, 201

2. Chevrolet, 151