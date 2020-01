Ribeirão Preto vai sediar evento de Marketing Digital para mais de duas mil pessoas

E-Summit Show acontece em junho e contará com 15 palestrantes, dois palcos e uma atração musical nacional

Ribeirão Preto vai respirar Marketing Digital no dia 04 de junho. A cidade vai receber a primeira edição do E-Summit Show, evento anual e cheio de experiências que deve receber mais de 2 mil pessoas, além de trazer os melhores e mais atuais players do mercado em marketing para redes sociais, contando seus cases de forma descontraída em um palco 360 graus, para envolver todo o público.

Marketing Digital

O E-Summit Show é um evento realizado pela Etus, uma das maiores plataformas de marketing da América Latina, utilizada por mais de 100 mil marcas em mais de 12 países.

Serão mais de 10 expositores e 15 palestrantes em dois palcos simultâneos em um espaço de 3 mil metros quadrados. Além de Open Fruit e Open Coffee, o evento terá tenda de tatuagem, food trucks, vários ‘experiences points’ e uma atração musical nacional. “Queremos revolucionar o acesso à informação de qualidade no interior, que é a nossa casa, com conteúdo de alto nível em um formato acessível e dinâmico, trazendo os melhores players da atualidade e pessoas de todo o Brasil para uma experiência no mínimo incrível”, revela André Patrocinio, fundador e CEO da Etus Brasil e Diretor da Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto.

O E-summit show promete atrair um público jovem, onde 57% possui menos de 30 anos, trabalha ou trabalhou com marketing, sendo 71% diretores, gerentes e decisores. “Ribeirão e a região merecem um evento deste porte. Tem muita gente boa que trabalha na área e que acaba buscando atualização nas capitais por não ter eventos pensados para eles aqui na cidade. Vamos trazer uma galera de fora também que vai poder aproveitar o João Rock que acontece no mesmo final de semana. Nossa expectativa é fazer o E-Summit Show entrar para o hall dos melhores eventos de marketing digital do Brasil e colocar o interior de São Paulo em destaque”, finaliza André.

E-Summit Show

As inscrições para o E-Summit Show iniciam no dia 05 de fevereiro pelo site: https://eSummit.show.