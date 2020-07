Revap bate recorde mensal de venda de GLP

Unidade da Petrobras em São José dos Campos comercializou 75,7 mil toneladas do produto em junho

A Refinaria Henrique Lage (Revap), unidade da Petrobras em São José dos Campos (SP), bateu o recorde mensal de comercialização de GLP (gás de cozinha) pela segunda vez em 2020. Em junho, foram 75.730 toneladas vendidas, o equivalente a 5,83 milhões de botijões P13, contra 71.115 toneladas do recorde anterior atingido em maio, representando um aumento de 6,5%.

GLP (gás de cozinha)

Esses números consolidam a Revap como importante ponto de fornecimento de gás de cozinha no país, suprindo diretamente as regiões do vale do Paraíba, litoral norte e sul de Minas, além de outros mercados por transferência efetuada pelas distribuidoras via modal rodoviário para abastecimento de bases secundárias. As vendas da Revap em junho a colocam como segundo maior polo de entrega. Comparando com o mesmo período de 2019, as vendas da Petrobras foram 5,9% superiores, e as da Revap, 23,3%.

Por conta da pandemia de Covid-19, ocorreu uma queda relevante na demanda pelos principais derivados de petróleo. Já a demanda interna por GLP, ao contrário, disparou e ficou acima das demandas iniciais das distribuidoras e das previsões dos agentes de mercado.

Caminho do GLP

O produto comercializado na Revap é composto, em sua maior parte, pela produção da Unidade de Craqueamento Catalítico. Outra parcela do derivado é recebida, via duto, da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba (UTGCA).

Revap

Refinaria Henrique Lage (Revap), unidade da Petrobras em São José dos Campos (SP)-Foto: EHDER DE SOUZA

A Revap tem capacidade para processar 40 milhões de litros de petróleo diariamente, o equivalente a 14% da produção nacional, e produz mais de 20 tipos de derivados diferentes.