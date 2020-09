Rethoryka lança versão acústica de “Amanhecer” em áudio e vídeo (Amanhecer – Acústico Live Session)

A banda Rethoryka lançou em áudio e vídeo “Amanhecer – Acústico Live Session” a versão acústica da canção “Amanhecer”, lançada recentemente.

A versão acústica, assim como a original, conta com a participação de Luana Camarah, ex vocalista da Banda Malta, referência no rock nacional.

“Amanhecer”

“Amanhecer” é um rock moderno com uma mensagem necessária, que retrata um assunto muito importante, a depressão, mal do qual estima-se que atinja mais de 300 milhões de pessoas, em todo o mundo.

É muito importante falar sobre, muitas vezes este mal leva ao suicídio e muito oportuno, já que neste mês acontece o Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

A canção traz uma mensagem de esperança e alento, que nos inspira a buscar ajuda, caso notarmos que algo não está bem e é inspirada em experiências pessoais vividas pelo músico/compositor Flávio Santos, baterista da Rethoryka.

Os arranjos e produção da canção foram feitos pela própria banda e a produção do videoclipe pela Tizzar.

“Amanhecer – Acústico Live Session” nasceu de um encontro, ensaiávamos para gravar a versão original e gravamos esse encontro, achamos que ficou muito interessante o registro vocal e visual da canção e sentimos o desejo de compartilhar com a galera que curte nosso som, mais este registro, diz Diego Lining, guitarrista, vocal e líder da Rethoryka

Rethoryka

A Rethoryka lançou o primeiro single “Por você” em 2017 ainda independente.

“Graça” em áudio e vídeo, “Sou Nascido” feat Renato Vianna e “Tua Voz” feat PG também em áudio e vídeo foram lançadas em 2019, com distribuição da Fluve/Som Livre.

No mesmo ano, lançaram também o clipe “Ousado Amor” uma versão rock n’roll em português do sucesso mundial “Reckless Love”.

Em 2020 a Rethoryka lançou “Farol” em áudio e promete o clipe da canção para breve e “Amanhecer” em áudio e vídeo, além de “Girassol” uma versão rock in roll da canção de Whyndersson Nunes e Priscilla Alcântara.

Rethoryka

“Amanhecer – Acústico Live Session”

Ouça “Amanhecer – Acústico – Live Session” nas plataformas digitais e o clipe no Youtube

https://Fluve.lnk.to/AmanhecerAcusticoLiveSession

Redes

Instagram.com/rethoryka

Facebook.com/rethoryka

Youtube.com/rethorykaoficial