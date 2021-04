Resgate social de egressas do sistema carcerário pela arte é tema de filme produzido em São José dos Campos

‘Quando Mãos Libertam’ mostra ressocialização a partir de projeto social da artista Andressa Carvalho; estreia é neste sábado, às 14h, no YouTube

Uma ação social que propõe o resgate social de mulheres egressas do sistema carcerário em uma transformação por meio da arte é o tema do minidocumentário “Quando Mãos Libertam”, que estreia neste sábado (24/04), às 14h, no canal da Oversonic Filmes do Youtube. Assinada pelo diretor Pedro Céu, a obra conta a história das vidas por trás do projeto idealizado pela artista Andressa Carvalho, chamado “Mãos Que Libertam”.

A produção mostra a visão pessoal de participantes, como a a própria Andressa, colaboradoras e apoiadoras do projeto, incluindo uma das mulheres que tiveram um recomeço após o encontro com a arte. São histórias de diversas origens e biografias, que juntas se fortalecem para reconstruir, regenerar e potencializar suas existências.

O projeto social busca criar um ambiente para o autoconhecimento e a restauração subjetiva de pessoas que muitas vezes têm as oportunidades de vida negadas pela estigma do cárcere. Divulgar uma ação social deste porte é importante para mostrar que a ressocialização é possível e, mais ainda, que existe esperança no uso da arte como ferramenta para uma real inclusão de pessoas na sociedade.

O minidocumentário foi produzido e dirigido pelo cineasta Pedro Céu. A exibição do filme conta com tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela intérprete Flavia Lotufo.

Sinopse

Idealizado pela artista Andressa Carvalho, o projeto “Mãos que Libertam” propõe o resgate social de mulheres egressas do sistema carcerário a partir da atividade artística. Neste minidocumentário, que leva o nome do projeto social, depoimentos de Andressa e de mulheres que tiveram a oportunidade de um novo recomeço após o encontro com a arte, mostrando que a ressocialização é possível e que a cultura pode ser ferramenta e inclusão social.

“Quando Mãos Libertam”

Lançamento do filme “Quando Mãos Libertam”

Direção: Pedro Céu

Data: sábado (24/04)

Horário: 14h

Local: canal Oversonic Filmes, no Youtube