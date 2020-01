Renovação Carismática Católica realiza encontro anual na Canção Nova

Presenças do Monsenhor Jonas Abib e do padre Marcelo Rossi

De 22 a 26 de janeiro de 2020, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sediará o Encontro Nacional de Formação (ENF), voltado para lideranças da Renovação Carismática Católica (RCC) no Brasil.



Encontro Nacional de Formação (ENF)

É o maior evento de formação da Renovação Carismática Católica no país, onde apresenta-se o tema anual a ser vivido pelos membros da RCC, sendo assim, destinado a coordenadores estaduais, diocesanos, de Ministérios, de Grupos de Oração, de equipes e núcleos de serviço.

“Transformai-vos pela renovação do vosso espírito” (Rm 12,2)

Com o tema “Transformai-vos pela renovação do vosso espírito” (Rm 12,2), o Encontro será realizado no Centro de Evangelização da Canção Nova, e os Workshops no Centro de Eventos do Santuário Nacional de Aparecida (SP).

Canção Nova

Entre os convidados, estão: o fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib; padre Marcelo Rossi; padre Vicente, da Comunidade Bethânia; padre André Rodrigues, da Irmã Ana Paula (CMES); e a cantora Olivia Ferreira.

As inscrições foram feitas com antecedência, pela internet, e estão encerradas.

ENF-2019-Foto:Divulgação/RCCBrasil



