Região de São José dos Campos tem queda nas fatalidades de trânsito

De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Detran.SP, a região administrativa de São José dos Campos registrou queda no número de fatalidades de trânsito. Em novembro, houve 30 óbitos contra 41 no mesmo período do ano passado

(-26,8%). Já com relação a acidentes com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, houve aumento no mês: 952 acidentes em novembro deste ano contra 932 em 2019 (+2,1%). No ano, a redução é de 14,1% nos óbitos (305 contra 355) e de 9,9% nos acidentes (9.270 contra 10.284). Entre motociclistas, houve 42,1% menos fatalidades em novembro.

Região Administrativa de São José dos Campos

Fatalidades de trânsito em novembro

ÓBITOS Cidade Mês Acumulado nov/19 nov/20 Var

Nr. Var

% jan a nov/19 jan a nov/20 Var

Nr. Var

% São Jose dos Campos 15 11 -4 -27% 70 72 2 3% Taubaté 5 4 -1 -20% 36 45 9 25% Jacareí 4 2 -2 -50% 39 25 -14 -36% Pindamonhangaba 4 3 -1 -25% 48 26 -22 -46% Guaratinguetá 2 0 -2 -100% 27 10 -17 -63% Caraguatatuba 1 0 -1 -100% 9 14 5 56% Demais municípios 10 10 0 0% 126 113 -13 -10% Total Região 41 30 -11 -27% 355 305 -50 -14%

Na região de São José dos Campos, motociclistas seguem como grupo com maior número de vítimas fatais em novembro (11 contra 19 em 2019, redução de 42,1%). Ocupantes de automóveis estão em segundo lugar com 10 vítimas neste ano (9 em 2019, aumento de 11,1%). Em seguida, estão os pedestres com 5 vítimas (7 em 2019, queda de 28,6%) e ciclistas com 3 vítimas (nenhuma em 2019).

Homens representam 76,7% das vítimas, enquanto 46,7% das fatalidades envolvem jovens com idade entre 18 e 34 anos. Em novembro, rodovias abrigaram 60% dos acidentes fatais, e a maior parte das ocorrências são colisões entre veículos (37%) e atropelamentos (20%). Condutores representam 57% das vítimas fatais de trânsito.

Estado de SP

As estatísticas do Estado foram fortemente influenciadas pelo acidente envolvendo ônibus e caminhão na cidade de Taguaí. Ao todo, a ocorrência vitimou 42 pessoas, elevando o número de fatalidades para 432 em novembro, aumento de 2,9% na comparação com o mesmo período de 2019 (420 vítimas fatais). Sem este acidente, o Estado teria uma redução de 7,1% nos índices.

Em novembro foram registrados ainda 16.012 acidentes com vítimas (+3,6%). No acumulado do ano, a redução é de 8,5% nas fatalidades (4.514 contra 4.934 em 2019) e de 10,4% nos acidentes (149.714 contra 167.072).

Meios de transporte

Estado de SP – Novembro 2020

Perfil das ocorrênciasEstado de SP – Novembro 2020

Programa Respeito à Vida

Programa do Governo do Estado de São Paulo, atua como articulador de ações com foco na redução de acidentes de trânsito. Gerido pela Secretaria de Governo por meio do Detran.SP, envolve ainda as secretarias de Comunicação, Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência.

O Respeito à Vida também é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema pioneiro no Brasil, que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes com vítimas de trânsito nos 645 municípios do Estado. O programa mobiliza a sociedade civil por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, além de entidades do terceiro setor. Em outra frente, promove convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização.

