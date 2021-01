Rede Tierra Hotels planta árvores na Patagônia Chilena em nome de brasileiros para celebrar o lançamento de seu 1º Relatório de Sustentabilidade

A sustentabilidade no turismo é vital. Gera inclusão social, desenvolvimento econômico, proteção da natureza. Desde sua fundação, em 2007, a rede Tierra Hotels mantém este compromisso, e agora acaba de lançar seu 1º Relatório de Sustentabilidade, que está disponível no link https://tierrahotels.com/pt/relatorio-de-sustentabilidade/.

1º Relatório de Sustentabilidade

Para celebrar a conquista, foram plantadas em diversas partes da Patagônia Chilena árvores em nome de alguns clientes, jornalistas e agentes de turismo brasileiros. A localização de cada uma pode ser encontrada através do Google Maps.

Miguel Purcell, Diretor da rede Tierra

“O compromisso com nossos funcionários, comunidades e meio ambiente é o que nos impulsiona a seguir desenvolvendo projetos de curto, médio e longo prazo, que buscam ser fatores de mudança positivos em nosso entorno. A sustentabilidade de nosso negócio é possível somente se mantivermos o devido equilíbrio entre nossa operação, o ambiente que nos rodeia, as comunidades locais e nossos próprios colaboradores”, afirma Miguel Purcell, Diretor da rede Tierra.

Tierra Hotels

No relatório podem ser encontradas informações sobre todos os projetos e ações desenvolvidos para avançar na conservação do planeta e das comunidades que cercam os hotéis Tierra Atacama, Tierra Patagonia e Tierra Chiloé. Vão de implantação de energia renovável e cozinhas-jardins e da conservação da biodiversidade até apoio a iniciativas ambiciosas de reflorestamento, valorização da mão de obra e da cultura de cada local e parcerias com fundações.