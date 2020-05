Rede GiOlaser lança “Mês do Cuidado”

Clínicas da marca oferecem procedimentos corporais e faciais a preços promocionais para presentear as mamães neste mês especial

A GiOlaser, rede de clínicas de estética e depilação a laser, com 28 unidades espalhadas por oito localidades, ainda conta com a grande maioria das clínicas de portas fechadas devido à pandemia do novo coronavírus. A fim de oferecer preços especiais, a marca lança o “Mês do Cuidado”, em que a cada semana será um tema e um tratamento específico será oferecido a um valor promocional para quem sempre cuidou de nós: as mamães. A ação já começou e vai até o dia 31 de maio.

Na primeira semana, o tema é Celulite e o tratamento oferecido é o Pump up, para glúteos firmes e levantados deixa qualquer silhueta bonita. O valor por sessão é de R$69,90. Graças ao uso de ventosas exclusivas e um sistema de bombeamento do aparelho, além de tonificar a região, o tratamento promove a melhora da circulação sanguínea e o aspecto “casca de laranja”. Por não ser invasivo é indolor e possibilita observar resultados logo após a primeira sessão.

Já na segunda semana em que o tema também é Celulite, a rede GiOlaser oferecerá por apenas R$99 a sessão de Radiofrequência em uma área (válido para pacotes de dez ou mais sessões). A radiofrequência é uma grande aliada no combate à celulite, pois é um equipamento de alta tecnologia de contraste deixando a técnica mais segura, confortável, garantindo o efeito lifting prolongado. Promove o preenchimento natural por meio do aumento das fibras de colágeno e elastina deixando a pele mais firme e uniforme, como aumenta a temperatura dos tecidos mais profundos potencializa a circulação no local reduzindo as toxinas responsáveis pelo aparecimento dos furinhos e bombardeando a área com oxigênio e nutrientes.

Na terceira semana em que o tema será envelhecimento, a rede disponibilizará valor promocional para peeling de diamante. O procedimento que custa R$ 280 a sessão, neste período, será pelo valor de R$139. Ideal para a época do outono, o peeling de porcelana além de utilizar a forma química e mecânica para o processo de esfoliação, possui altas concentrações de vitamina C, excelente composto para combater e prevenir o processo de envelhecimento. O tratamento oferece resultados incríveis, como pele macia, iluminada, poros fechados e hidratação imediata. Pode ser feito em qualquer tipo de pele, não oferece riscos de complicações. É indolor e seguro.

Enfim a última semana. Ainda seguindo o tema envelhecimento, desta vez a oferta será a Toxina Botulínica, oferecido a um valor promocional a partir de R$ 990. Conhecido como Botox é o queridinho de homens e mulheres, porque além de prevenir as linhas de expressão e rugas, melhora a aparência elevando a autoestima. A Toxina atua como um paralisador muscular que evita a contração dos músculos nas áreas mais acometidas por linhas e vincos na pele. Este tratamento é usado também para a harmonização facial, utilizado para abertura do olhar, aumento da angulação de sobrancelhas, trata as linhas finas e ameniza as linhas profundas. É indolor e garante resultados naturais.

A promoção é válida para compras realizadas no período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme os horários de atendimento das unidades participantes. Em razão de Decretos Estaduais e Municipais, estabelecendo restrições no horário de funcionamento e até mesmo na abertura dos estabelecimentos comerciais, os horários de atendimento da clínica podem ser diferentes. Consulte no site da rede a clínica participante para obter mais informações sobre horários de atendimento e funcionamento. O tratamento adquirido poderá ser realizado em até 30 (trinta) dias a partir da abertura da clínica.

A campanha “Mês do Cuidado” da GiOlaser estará presente em materiais de comunicação das unidades participantes, como adesivos para as vitrines, vouchers, cartazes e peças digitais que serão trabalhadas nas redes sociais, como Facebook e Instagram.

A promoção é válida para clientes de todos os gêneros e maiores de 18 anos. Não é acumulativa com outras promoções vigentes.

Para mais informações sobre as condições gerais da Campanha Experimenta da GiOlaser, acesse o site: www.giolaser.com.br/experimenta.