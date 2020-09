REDE DE SUPERMERCADO RETOMA AÇÕES GRATUITAS DE SAÚDE PARA A COMUNIDADE

Com a flexibilização das medidas de mobilidade e distanciamento social, por parte do Governo Estadual, a Coop – Cooperativa de Consumo retornará, a partir do mês de outubro, com o seu programa social Blitz da Saúde.

Esta edição contemplará os cooperados e clientes das cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, na Região do Grande ABC, além de Sorocaba e Tatuí, no Interior de São Paulo.

Blitz da Saúde

As ações Blitz da Saúde são gratuitas e consistem na aferição de pressão arterial, glicemia e IMC – índice de massa corpórea, além de orientações e dicas de saúde.

Para proporcionar total segurança aos cooperados, clientes e integrantes das equipes de saúde, a Coop realizará a ação apenas em suas lojas de supermercados, com demarcações no chão para o distanciamento de 1,5 m na fila, limite máximo de 50 atendidos por dia, além de higienização constante das cadeiras, mesas e qualquer lugar que seja tocado. Já o enfermeiro fará uso de máscara de proteção, avental, aferidor de temperatura e troca de luva a cada paciente atendido.

Quem tiver interesse em participar da iniciativa poderá conferir as datas de atendimento e endereço das unidades, conforme cronograma disponibilizado em https://www.portalcoop.com.br/institucional/drogaria-coop ou mais informações podem ser obtidas na Central de Relacionamento 0800 772 2667.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.