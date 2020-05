REDE DE SUPERMERCADO IMPLANTA NOVIDADES EM CATEGORIA DE VINHOS

Aos poucos, o gosto pelo vinho tem aumentado entre os brasileiros e a mudança de comportamento fez com que a Coop – Cooperativa de Consumo adotasse estratégia diferenciada na rede. Com sortimento de 540 SKUs, entre vinhos nacionais e importados, atualmente a categoria é a segunda em participação de vendas com 12%, ultrapassando os destilados. O ano passado fechou com um crescimento de 27%, em comparação ao período anterior.

Para auxiliar na escolha do vinho, tirar dúvidas sobre os tipos de uvas e harmonização da bebida com a gastronomia, a Cooperativa mantém desde 2018 em 12 lojas, atendentes especializados na bebida. Nas unidades com esse serviço, a venda de vinhos cresceu 21% em 2019, se comparado ao ano anterior, enquanto as lojas sem atendentes cresceram apenas 14%.

“As unidades com atendentes possuem uma representatividade de 61% nas vendas do grupo de vinhos. Isso se deve ao trabalho que é realizado com degustações e à consultoria especializada dos profissionais”, explica Maurício Corrêa, gerente regional de Operações.

A Coop trabalha com rótulos de vinhos importados da África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Chile, Espanha, França, Itália, Portugal, Uruguai, além dos nacionais, como o tinto suave Pergola, o líder em vendas. “Agora na Páscoa, esperamos um incremento de até 12% na venda de vinhos”, destaca Corrêa.

