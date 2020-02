Red Bull Coco Edition chega de vez ao mercado brasileiro

Depois de surgir como versão limitada de verão, novo sabor conquistou o paladar nacional e entra para o time de versões fixas de Red Bull

Após fazer um tremendo sucesso no verão passado como Summer Edition (o tradicional sabor de verão), o Red Bull Coco Edition agora chega ao mercado nacional para ficar. Aliando a refrescância do coco com um toque brasileiríssimo de açaí, ele entra para compor o time dos já conhecidos Red Bull Editions, nos sabores Frutas Tropicais e Açaí e os clássicos Red Bull Energy Drink e Red Bull Sugarfree.

Red Bull Coco Edition

Uma mistura de coco e açaí combinada com a fórmula original do produto, composto à base de taurina, cafeína e vitaminas, compõe o Red Bull Coco, que vem em uma lata branca, acrescentando um novo sabor à bebida funcional que já conhecemos. Seja no dia a dia profissional, durante a prática de atividades esportivas ou nos momentos estudo e lazer, o Red Bull Coco Edition promete ser uma boa alternativa para quem precisar de uma energia extra.

A partir desta semana, já é possível encontrar o Red Bull Coco nos supermercados, lojas de conveniência, festas, eventos esportivos, bares e baladas de todo o país. Saiba mais em: http://energydrink-br.redbull.com/red-bull-editions.

RED BULL



As bebidas energéticas Red Bull estão disponíveis em mais de 170 países em todo o mundo. Uma dose de 250 ml de Red Bull Energy Drink contém 80 mg de cafeína, equivalente a uma xícara de café expresso. Para mais informações, acesse: www.redbull.com.br