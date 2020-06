Recicloteca completa Centro de Educação Ambiental da Urbam

Após reformular todo o seu programa de educação ambiental para atrair a atenção dos moradores e dos alunos para os cuidados com a separação e a destinação correta dos resíduos sólidos, a Urbam (Urbanizadora Municipal) concluiu a construção da Recicloteca –onde serão realizadas oficinas lúdicas para confecção de brinquedos e jogos feitos com materiais recicláveis como tampinhas, garrafas, papelão, restos de tubos de PVC e outros.

O ambiente da Recicloteca foi todo planejado com mobiliários reaproveitados (como caixotes de feiras e madeira de demolição) e muita criatividade por parte da equipe de educação ambiental e dos funcionários da Manutenção. O espaço conta com o cantinho da música, onde os instrumentos também são feitos com materiais recicláveis.

A Recicloteca complementa as atividades do Programa Lixo Tour que foi totalmente reformulado com abordagens mais dinâmicas por meio de apresentações, vídeos e projeções. Após palestra na Sala de Educação Ambiental é realizada visita guiada ao novo Museu do Lixo, ao Centro de Triagem de Materiais Recicláveis, ao Aterro Sanitário, ao Viveiro de Mudas, à Lagoa de Chorume e à Central de Biogás.

A criação do Centro de Educação Ambiental é também um marco aos 30 anos da implantação da coleta seletiva na cidade – que se completaram em março deste ano.

A agenda do Lixo Tour voltará a ser aberta assim que retornarem as atividades escolares. Até lá, a Urbam convida os alunos a construir os brinquedos criativos que estão no seu canal do Youtube.

