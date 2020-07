Reabertura das praças de alimentação vai elevar circulação nos Shoppings de SP, diz ALSHOP

A ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) espera que a evolução para a fase laranja da Grande São Paulo possa permitir uma ampliação no horário de funcionamento dos shoppings. Atualmente, em toda a região, os empreendimentos estão funcionando apenas quatro horas por dia (das 16h às 20h) com circulação média de 20% do público em relação ao período anterior à pandemia.

ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping)

O pleito da entidade é por uma reabertura segura e mais efetiva, em horário ampliado por pelo menos oito horas diárias, das 12h às 20h. “Já ficou claro que ampliando o funcionamento se evita aglomeração. Sabemos que o faturamento ainda está muito abaixo de pagar os custos de muitas operações comerciais e os lojistas implantaram mais de 20 protocolos para poderem trabalhar com segurança mas com a certeza de uma reabertura mais ampla.”, explica Nabil Sahyoun, presidente da ALSHOP.

Praças reabertas em horário restrito

O presidente da entidade que reúne 105 mil lojistas de todo o país, acredita que a reabertura das praças de alimentação nos shoppings poderá incrementar a circulação de pessoas em mais 20%. A ALSHOP defende que os estabelecimentos funcionem por pelo menos oito horas nesta fase. “Isso poderia incluir o chamado ‘movimento do almoço’ que pode melhorar a situação dos lojistas. Boa parte dos escritórios já iniciaram um retorno às atividades e a maioria dos centros de compra na capital está inserida nestas áreas comerciais.”, explica Sahyoun.

Pesquisa

Uma pesquisa da ALSHOP feita entre 24 e 26 de junho concluiu que 32% dos lojistas relataram queda de 90% no faturamento, enquanto para 41% a receita caiu em até 80% durante os primeiros dias de reabertura do comércio. “Há um receio da população, o que é louvável, uma preocupação com o transporte público, com as periferias e com as feiras livres, onde nada mudou. Mas nos shoppings, os ambientes são controlados, com máxima limpeza e com todos os protocolos sanitários aprovados pela Secretaria da Saúde.”, destaca.

Nabil Sahyoun, presidente da ALSHOP

Sahyoun lembra que nos últimos quinze dias os números da pandemia na capital paulista mostram uma redução consistente no número de casos, o que permite uma ampliação na retomada da economia. “O varejo e o setor de serviços são os maiores empregadores do país e precisamos retornar urgente à normalidade das atividades, sempre preocupados com a vida das pessoas. Por isso, os shoppings são as melhores opções do país do ponto de vista da segurança oferecida aos consumidores.”, finaliza, Nabil Sahyoun.

Imagem de Erich Westendarp por Pixabay