Ratinho Junior reforça compromisso com a Região Oeste

Governador afirmou que Programa Oeste em Desenvolvimento difunde as boas ações do poder público e da sociedade civil

O governador Ratinho Junior (PSD) reforçou ao presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), Danilo Vendruscolo, o compromisso de sua gestão com as pautas voltadas para o desenvolvimento socioeconômico da Região Oeste. O encontro foi nessa quarta-feira, 5, na programação do Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR).

O diálogo sobre ações e projetos relevantes para a região aconteceu durante jantar oferecido ao governador pela Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC), na sede da entidade. A solenidade reuniu parlamentares, prefeitos, secretários municipais e estaduais, bem como lideranças empresariais de todo o estado.

Governador Ratinho Junior (PSD)

Ratinho Junior destacou os investimentos já realizados e reafirmou que a administração estadual quer trabalhar cada vez mais pelo Oeste do Paraná. “Somos parceiros do Programa Oeste em Desenvolvimento, que ajuda a propagar não só as boas ações de governo como as da sociedade como um todo”, afirmou.

O governador disse que a região é um grande exemplo de planejamento. “Temos buscado planejar o estado, e o Oeste é um grande exemplo de planejamento. Nosso governo é o dos grandes desafios, e o Oeste possui muitos desafios. Isso nos motiva a estar presentes e a colaborar para ajudar cada vez mais essa região”, completou.

Ao governador, Danilo Vendruscolo enfatizou a importância da parceria institucional que o POD mantém com a gestão estadual para a efetivação de pautas que atendem aos 54 municípios da região. Ele reforçou as áreas prioritárias em que o programa atua, como infraestrutura e logística, energia, inovação, educação e sanidade agropecuária.

“Pela primeira vez eu ouço um governador falar em política de Estado para se pensar o Paraná nos próximos dez anos”, acentuou o presidente do POD. “O Programa Oeste em Desenvolvimento é parceiro para a busca de soluções e soma esforços com vistas ao desenvolvimento e melhorias para o Oeste, uma das regiões que mais crescem em nosso estado”, concluiu Danilo.

Planejamento e projetos

Antes do encontro com o governador Ratinho Junior, Danilo Vendruscolo recebeu o secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, no espaço do POD dentro do Show Rural Coopavel. A reunião de trabalho elencou as ações em que o programa e a secretaria atuarão conjuntamente neste ano.

Presidente do POD, Danilo Vendruscolo recebeu o Secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge para alinhar o trabalho em conjunto – Foto Marcos Labanca-Gram

Governador Ratinho Junior assume compromissos para o desenvolvimento do Oeste – Foto Marcos Labanca-Grampo Comunicação

Programa Oeste em Desenvolvimento (POD)

“Já fizemos vários encontros com o Programa Oeste em Desenvolvimento e estamos trabalhando bem alinhados”, ressaltou o secretário. “Em reunião neste mês, em Curitiba, vamos começar a atuar em um dos planos discutidos, que é sobre como a educação pode contribuir com todo o setor produtivo.”

Na reunião, Valdemar Bernardo Jorge aceitou o convite para que a Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes integre o Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística, que será em Foz do Iguaçu. Organizado pelo POD, Itaipu Binacional, Governo do Paraná e Parque Tecnológico Itaipu, o evento irá receber especialistas e autoridades de vários países.

“Para o Paraná ser o hub logístico que o governador Ratinho Junior propõe, temos que fazer a integração do nosso estado com países como Argentina, Paraguai, Chile, entre outros. Por isso a importância do evento”, explicou. “Estamos indicando uma pessoa da secretaria para ser o ponto focal sobre logística e ajudar o POD a construir esse fórum internacional na fronteira”, informou Valdemar Bernardo Jorge.

Fotos: Marcos Labanca/Grampo Comunicação