Raphael Reis retorna à Stock Light com vitória

Campeão de 2018 teve uma performance dominante com pole, melhor volta e liderança de ponta-a-ponta.

A Stock Light abriu a temporada 2020 neste sábado em Goiânia com a realização da primeira prova da rodada dupla de abertura do campeonato, que teve vitória dominante de Raphael Reis.

Depois de liderar dois dos três treinos livres e marcar a pole position, o piloto natural de Brasília deu show com o carro da W2 ao liderar todas as voltas da corrida e, de quebra, registrar também a melhor volta.

“Sou de Brasília, mas como estamos sem autódromo considero aqui uma corrida em casa e estou muito feliz. Hoje foi uma corrida diferente e por fora parecia fácil, mas estava muito quente e tive que correr com sabedoria, pois amanhã tem mais uma corrida. Agora é lutar passo-a-passo rumo ao bicampeonato”, comentou Reis.

A segunda posição ficou com Pietro Rimbano, que tentou acompanhar o ritmo de Reis com seu KTF, mas não conseguiu seguir o ritmo do rival e terminou em segundo, com o atual campeão dos rookies, Matheus Iorio, da Crown, completando o pódio.

Entre os estreantes, que formam metade do grid desta temporada, Rafael Martins venceu após terminar em quarto no geral, três posições à frente de Arthur Leist. Por conta do grid invertido, Gabriel Lusquiños, o décimo colocado de hoje, sai da pole position neste domingo, em prova que será transmitida ao vivo pelo YouTube @stockcarchannel a partir das 9h30 (de Brasília).

Stock Light

Confira o resultado final:

1. Raphael Reis (W2), 21 voltas em 32min29s209

2. Pietro Rimbano (KTF), a 2s006

3. Matheus Iorio (Crown), a 8s914

4. Rafael Martins (W2), a 11s485

5. Gabriel Robe (Motortech), a 22s218

6. Felipe Baptista (KTF), a 22s893

7. Arthur Leist (Motortech), a 26s220

8. Lucas Kohl (KTF), a 30s718

9. Pedro Lopes (MPM), a 42s188

10. Gabriel Lusquiños (Crown), a 48s990

11. Pedro Ferro (KTF), a 1 volta

12. Marcio Campos (Motortech), a 1 volta

13. Gustavo Frigotto (RKL), a 2 voltas

Não completaram:

Felipe Papazissis (RKL), a 9 voltas

Luiz Cordeiro (L3), a 10 voltas

Zezinho Muggiati (Carlos Alves), a 15 voltas