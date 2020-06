Ralf Brandstätter é o novo CEO da marca Volkswagen

O Grupo Volkswagen está reatribuindo responsabilidades pela direção da marca e do Grupo. A partir de 1º de julho de 2020, a marca Volkswagen será dirigida por seu anterior COO, Ralf Brandstätter. O CEO do Grupo Volkswagen, Dr. Herbert Diess, que anteriormente foi responsável pelas duas funções, vai passar assim a ter maior liberdade para o exercício de suas funções como CEO do Grupo. No Conselho de Administração do Grupo, Brandstätter vai manter total responsabilidade pela Volkswagen Passenger Cars e o grupo de marcas de volume. O objetivo será a manutenção de um foco mais concentrado nas tarefas de alto nível no Grupo e na marca durante a atual fase de transformação na indústria automotiva.





Como novo CEO da marca Volkswagen, Ralf Brandstätter, a partir de 1º de julho de 2020, dará continuidade às estragégias de mobilidade elétrica bem como a digitalização do automóvel, direcionamentos contruídos ao longo destes últimos anos.



“Ralf Brandstätter é um dos executivos mais experientes da empresa. Durante os dois últimos anos, ele liderou com sucesso a Volkswagen como COO e desempenhou um papel fundamental no projeto de transformação da marca”, afirmou o CEO da Volkswagen AG, Dr. Herbert Diess. “Desta forma, fico muito satisfeito por saber que Ralf Brandstätter irá liderar o desenvolvimento da marca como CEO, seguindo as decisões estratégicas de longo alcance estabelecidas nos últimos anos”.



Após uma ano recorde em 2019, a marca está extremamente bem posicionada para o futuro. A Volkswagen completou com sucesso a primeira etapa da estratégia Transform 2025+. A empresa está agora entrando na próxima fase. A ampla ofensiva elétrica agora vai se tornar tangível com novos veículos nas estradas. A Volkswagen está abrindo o caminho para a mobilidade com emissão zero. Até 2025, deverão ser vendidos pelo menos 1,5 milhão de carros elétricos. Além da eletrificação, a marca também vai evoluir na digitalização durante os próximos anos.





“Para a Volkswagen, o caminho para o futuro já foi traçado. Com base na estratégia Transform 2025+, a marca está se transformando numa das provedoras líderes da mobilidade neutra em carbono e a caminho de tornar-se uma empresa de tecnologia digital. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Volkswagen por sua tremenda dedicação. Vamos seguir nossa rota definitivamente juntos”, declarou Ralf Brandstätter.





Ralf Brandstätter nasceu em Brunswick em 8 de setembro de 1968. Após treinar como projetista de instalações na fábrica da Volkswagen em Brunswick, estudou engenharia industrial e ingressou no Grupo Volkswagen em 1993. Depois de exercer funções na liderança de projetos internacionais na divisão de compras, tornou-se assistente do Conselho Administrativo na Secretaria Geral da Volkswagen AG. Em 1998, passou a encarregado de compras de metais para componentes de chassis e trens de força e foi designado como diretor de projetos de novos veículos em 2003. Em 2005, transferiu-se para a Espanha como chefe de compras da SEAT. O executivo tornou-se membro do Conselho Executivo da SEAT responsável por compras em 2008. Brandstätter foi nomeado Chefe de Compras Exteriores do Grupo em 2010. Ele foi nomeado Chefe de Compras do Grupo para Lançamento de Novos Produtos em 2012 e tornou-se Representante Geral da Volkswagen AG em outubro de 2015. Ralf Brandstätter foi indicado para membro do Conselho Administrativo da marca Volkswagen Passenger Cars em dezembro de 2015. Brandstätter vem ocupando o posto de Chief Operating Officer (COO) da marca Volkswagen Passenger Cars desde 1º de agosto de 2018.

