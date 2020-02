Raiz Latina, de São José dos Campos para o Mundo – CEO da empresa irá discursar na ONU

A CEO Telma dos Santos, da empresa de cosméticos de tratamento capilar Raiz Latina, com sede em São José dos Campos, recebeu um convite da ONU – Organização das Nações Unidas, para discursar durante a Assembleia Empresarial Europeia, na Suíça.

A empresária aceitou o convite e irá explanar sobre “Como as empresas participam na solução de problemas de desemprego e na elevação do padrão de vida dos concidadãos”.

Durante o discurso, Telma dos Santos falará sobre como a empresa Raiz Latina, nestes 20 anos de fundação, investiu em qualificação para melhorar a vida das pessoas e consequentemente, gerar empregos diretos e indiretos.

“Desde o início da Raiz Latina, temos em nossa gestão o desejo e a responsabilidade de melhorarmos o padrão de conhecimento das pessoas que atuam no mercado. Quanto mais nossos colaboradores tiverem informações sobre os produtos e sobre o processo administrativo, maior vai ser o resultado da empresa e consequentemente, teremos oportunidades de emprego. O conhecimento pode mudar o ambiente e o mundo”, comentou Telma dos Santos, CEO da Raiz Latina.

A empresária também fará um panorama sobre a empresa, sobre seu modelo de negócio, sobre a expansão da Raiz Latina que começará a produzir produtos para face e rosto e sobre a entrada no mercado exportador.

O evento da ONU será realizado no dia 20 de fevereiro, no Palácio das Nações, em Genebra.

Segundo os organizadores o objetivo desta Assembleia é trocar informações e incentivar práticas que melhorem a vida do cidadão em vários campos, como: o de negócios, ciência, educação, saúde e sustentabilidade.

CEO Telma dos Santos

Para este evento, Telma dos Santos contará com a companhia da filha, Paola Nicole Pocardich que já se inteira dos negócios da família para prosseguir com o legado da mãe. Na programação da ONU também está a realização de um baile, após a comemoração Telma e Paola seguem para Paris, onde irão assistir ao desfile da Fashion Week, que será feito em baixo da Torre Eiffel, elas irão conferir as tendências preparadas pelos estilistas.

CEO Telma dos Santos-Foto:Gilberto Freitas

Raiz Latina

A Raiz Latina com sede em São José dos Campos, tem distribuidores e vendedores por todo o Brasil, gerando 250 empregos indiretos. A empresa comercializa seus produtos em 18 Estados. Além de investir em tecnologia o outro foco é o treinamento de profissionais. Por ano, aproximadamente 1.300 pessoas entre distribuidores, vendedores e cabeleireiros participam de diversos tipos de qualificação para conhecer e utilizar os produtos da Raiz Latina.

Este ano, a empresa comemora 20 anos de atuação no mercado de cosméticos capilar. Está em plena expansão e começará a desenvolver produtos para face e corpo e iniciará o processo de exportação de todos os produtos.