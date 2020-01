Raiz Latina completa 20 anos e comemora com fábrica própria e nova linha de produtos para face e corpo

Em 2020 a Raiz Latina, empreendimento de cosmética capilar voltado para o tratamento e beleza completa 20 anos de fundação, é a primeira empresa deste segmento na RMVALE. Uma empresa joseense que ganhou o Brasil e que está em expansão para o mundo.

A festividade será ao longo do ano e a CEO da Raiz Latina, Telma Santos prepara inúmeras novidades, entre elas, a inauguração da sede própria da fábrica, na Chácara Reunidas, no início de março.

Após dominar com excelência a tecnologia e desenvolver produtos específicos para o couro cabeludo e fibra capilar, um novo setor será agregado a Raiz Latina, com a inauguração da fábrica novos negócios entrarão em cena, como a produção da Linha Dermatológica Estética Profissional para Corpo e Rosto e uma outra Linha de Manutenção para a pessoa fazer o tratamento em casa.

Nesta nova empreitada serão produzidos para o rosto diversos ácidos, cremes antirrugas para todas as idades e filtros solares. Para o corpo, fabricação de cremes hidratantes, esfoliantes, cremes para massagens.

“Além de ser um novo tipo de negócio, essa linha face corporal está sendo preparada com muita tecnologia e carinho. Estes nossos produtos vão além de uma produção em série, foram desenvolvidos para incentivar o amor próprio e o autocuidado. O cliente tendo conhecimento para que serve o produto ele irá se cuidar mais, se amar mais”, comentou Telma Santos, CEO da Raiz Latina.

Com a fábrica própria serão desenvolvidos também a Linha de Perfumaria para o Ambiente com aromatizadores, sabonetes, álcool gel e a Linha Presentes Decor.

“Dentro desta linha poderemos desenvolver aromas personalizados para lojas, shoppings, escritórios, empresas. Outra opção é que a Raiz Latina poderá fornecer produtos para o cliente colocar a logomarca de seu negócio, como por exemplo, para o setor hoteleiro”, complementou a CEO.

Outro nicho de negócio será a Linha Fitness Cabelo e Corpo para praticantes de todas as modalidades esportivas. Para este público serão produzidos cremes corporais e para os pés, shampoos e condicionadores, produtos de tratamentos e para hidratação e esfoliantes.

Raiz Latina

“Todas estas novas linha serão produzidas na fábrica de São José dos Campos, com profissionais especializados. Estaremos valorizando a mão de obra local com geração de empregos diretos e indiretos”, explicou emocionada Telma Santos.

A Fábrica

Para a fábrica própria foram investidos 600 mil reais. A sede industrial terá 930 metros quadrados de área construída em um terreno de quinhentos metros quadrados, localizado numa área privilegiada, próximo a Via Dutra, facilitando o escoamento da produção. Com a fábrica, a Raiz Latina saltará de 130 itens para 300 itens de produtos a serem oferecidos para o mercado.

Panorama

Nestes 20 anos de história, a Raiz Latina gerou empregos diretos e formou uma equipe de colaboradores que atuam nos setores administrativo, financeiro, comercial e de marketing.

Conta hoje, com distribuidores e vendedores por todo o Brasil, gerando 250 empregos indiretos. A empresa comercializa seus produtos em 18 Estados.

Além de investir em tecnologia o outro foco é o treinamento de profissionais. Por ano, aproximadamente 1.300 pessoas entre distribuidores, vendedores e cabeleireiros participam de diversos tipos de qualificação para conhecer e utilizar os produtos da Raiz Latina.

A empresa também tem engajamento social e apoia o projeto Casa Rosa de São José dos Campos, com doação de produtos de tratamentos para serem utilizados nos cabelos que serão usados na confecção de perucas e que serão doadas para mulheres com câncer.

Atuando no segmento capilar durante estas duas décadas, se tornou referência e ganhou diversos prêmios, entre eles: The Bizz 2015, concedido em Las Vegas; Best Interprise, em Cannes 2018; Prêmio Internacional The Winner 2019 recebido no Castelo de Caras, em Nova Iorque.

Exportação

A visão empreendedora de Telma Santos dá os primeiros passos para o mercado exportador. A empresária estuda o mercado estrangeiro há 4 anos e a partir deste ano iniciará a venda de produtos e troca de tecnologia com outros países. A utilização de ativos como mel, jaborandi, carqueja, buriti e açaí em suas fórmulas encantam os empresários estrangeiros. Inicialmente o processo se iniciará pela Colômbia e Europa.

Telma Santos, CEO Raiz Latina (escritório)

CEO da Raiz Latina, Telma Santos

“Realizei uma pesquisa mercadológica e de controle de qualidade, visitei alguns países como por exemplo, as indústrias da Itália e Japão. A Raiz Latina já tem sessenta clientes interessados em nossa expertise”, revelou a CEO.