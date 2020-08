RaiaDrogasil realiza doação de R$500 mil ao Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté

Valor integra o fundo “Todo Cuidado Conta”, que direciona R$ 25 milhões para o combate à covid-19 em todo o País

A RD – RaiaDrogasil realizou nesta segunda-feira (17) a doação de R$ 500 mil ao Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté (SP). O valor é referente ao fundo Todo Cuidado Conta, criado pela empresa para o combate à covid-19 no interior do País. Inaugurado em 2004, o Hospital Regional se consolidou, em pouco tempo, como referência em atendimento de alta complexidade, contando atualmente com 249 leitos e corpo clínico com mais 500 médicos cadastrados.

O valor doado pela RD será direcionado à compra de ventiladores pulmonares e monitores, além de itens de proteção individual (EPIs) à equipe de atendimento.

Hospital Regional do Vale do Paraíba

“O Hospital Regional do Vale do Paraíba agradece a iniciativa do projeto e destaca que este contribuirá eminentemente para o atendimento dos pacientes com COVID-19. Após enfrentamento à pandemia, os itens adquiridos permanecerão no hospital para utilização em Centro Cirúrgico e UTIs”, explica Nilton Cesar dos Santos, diretor financeiro do Hospital Regional.

Marcilio Pousada, presidente da RaiaDrogasil

“O papel das farmácias na cadeia de saúde é essencial e se torna ainda mais fundamental nesse momento que estamos passando principalmente por ser a porta de entrada dos primeiros cuidados básicos. Além de auxiliar a cidade Taubaté e região do Vale do Paraíba no combate ao coronavírus, o fundo Todo Cuidado Conta também deixará um legado de saúde pós-pandemia, reforçando nossa missão de provedor de saúde local, tornando o cuidado primário mais acessível e disponível”, destaca Marcilio Pousada, presidente da RaiaDrogasil.

O fundo Todo Cuidado Conta tem a consultoria técnica do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social – IDIS. A escolha dos hospitais e projetos beneficiados é feita por um comitê gestor do programa, que inclui conselheiros e executivos da RaiaDrogasil, profissionais do IDIS e especialistas independentes.

RD – RaiaDrogasil

Sobre a Companhia – A RD – Gente, Saúde e Bem-estar foi formada em 2011 a partir da fusão entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam 196 anos de história no varejo farmacêutico brasileiro. Com o propósito de “Cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida”, a empresa possui 2.100 lojas em 23 Estados.