Rádio de Pindamonhangaba transmite orientações pedagógicas para alunos da zona rural

A partir desta segunda-feira (8), a Rádio Ótima FM, de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, transmite diariamente, por três minutos, orientações pedagógicas e informações gerais da Secretaria da Educação, como tentativa de alcançar os estudantes que residem nas áreas rurais da cidade.

Rádio Ótima FM

De acordo com o professor coordenador do Núcleo Pedagógico de Filosofia e Sociologia, Tiago da Cunha Fernandes, a ideia é consolidar uma comunicação com as comunidades que estão desconectadas e com dificuldades de acesso a informações.

“Fizemos uma programação para esses três minutos diários, por tempo indeterminado. Às segundas, quartas e sextas, teremos um momento informativo da Diretoria de Ensino do município para frisar a programação semanal da Secretaria no Centro de Mídias e informar o nosso ensino de aprendizagem e organização estratégica de entrega de materiais, por exemplo. Já às terças e quintas serão dadas orientações pedagógicas para os professores e alunos”, ressalta o professor.

Pindamonhangaba

O dirigente de ensino de Pindamonhangaba, Luis Gustavo, reforça o envolvimento dos professores coordenadores das áreas no projeto. “Iniciaremos com uma pauta de Humanas e Linguagens e, depois, Ciências da Natureza e Matemática. As pautas foram todas elaboradas pelos professores coordenadores e depois por professores da rede. O nosso objetivo é orientar sobre o uso do Centro de Mídias, dos canais de TV, das retiradas de materiais e como participar de projetos que estamos trabalhando”, comenta.