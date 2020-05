Rádio Canção Nova completa 40 anos de evangelização

Para marcar a data, no dia 25 de maio a emissora terá programas especiais com participação de monsenhor Jonas Abib, Luzia Santiago e diácono Nelsinho Corrêa

Na próxima segunda-feira (25/05), a Rádio Canção Nova chega aos 40 anos, e levará uma programação especial aos ouvintes, que poderão conhecer mais sobre a história da rádio, relembrar momentos marcantes, e estar unidos em oração pelo momento de pandemia que o mundo enfrenta. Atualmente, a rádio tem os canais FM 93,6 e 89,1 em Cachoeira Paulista (SP), e pode ser ouvida pelo aplicativo ou pelo site https://radio.cancaonova.com/, onde estão também os canais de outras cidades.

Rádio Canção Nova

A programação do dia terá a missa às 7h, transmitida do Santuário do Pai das Misericórdias; um programa especial comandado pela missionária Patrícia Mendes, com a participação especial do fundador da comunidade Canção Nova, monsenhor Jonas Abib, e da cofundadora, Luzia Santiago, às 9h30, que retornará à tarde, às 13h30, com a gerente da Rede Canção Nova de Rádio, Shirley Batista. Ela trará a participação do diácono Nelsinho Corrêa e da missionária Adriana Pereira. Os convidados falarão do desenvolvimento da rádio até os dias de hoje, com música e participação dos ouvintes.

Padre Márcio Prado

Padre Márcio Prado fará a Hora da Misericórdia, às 15h, e, direto de Brasília, o programa “Tarde Especial 40 anos”, apresentado pelo missionário Ronaldo da Silva. Às 20h30, será o momento dos ouvintes relembrarem as músicas que marcaram esses 40 anos. E às 21h, um documentário especial trará os principais fatos sobre a Rádio Canção Nova. Para coroar a celebração da data, acontece a oração do Santo Terço, às 23h.

“Nós espalhamos o amor pelo ar!”

A emissora foi inaugurada como “Rádio Canção Nova, a Rádio do Senhor”, no dia 25 de maio de 1980, pelo fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib. Começou a operar via satélite para outras emissoras em 1995. Três anos depois a programação da Rádio passou a ser retransmitida pela internet. Tem como meta a promoção da dignidade humana, dos valores universais e a transmissão de informações de utilidade pública, com uma programação 100% evangelizadora, 24 horas no ar. Atualmente, conta com 16 emissoras no país e atinge grande parte do território brasileiro, por meio da parabólica e internet. A Rádio Canção Nova é também uma das geradoras da RCR (Rede Católica de Rádio), que gera programação para mais de 100 emissoras. É também integrante da SIGNIS Brasil e do SINRED – Órgão que reúne as emissoras Educativas do País.