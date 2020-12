Quiosques Arte São José começam a funcionar na orla do Banhado

A Prefeitura de São José dos Campos inaugura nesta quarta-feira (9), às 9h, dois quiosques Arte São José, na Orla do Banhado.

O empreendimento visa difundir o artesanato local e proporcionar geração de renda para os artesãos e opções de compras para os consumidores.

Os quiosques receberão 20 artesãos por vez, que se revezarão no funcionamento dos locais. Os nomes dos artesãos escolhidos foi publicado no Boletim do Município.

Funcionamento

Os quiosques funcionarão de quarta a sábado. De quarta a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Serão expostos para comercialização produtos como artesanato em madeira, soldagem, bordado, crochê, costura em retalhos, fuxico, patchwork, torção, macramê, entre outros. Não são admitidos produtos industrializados.

O investimento da Prefeitura para a reforma e abertura de ambos os quiosques foi de cerca de R$ 30 mil.



A coordenação ocorrerá por meio do Departamento de Turismo, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

Em breve, um terceiro quiosque, que fica ao lado dos atuais que serão inaugurados, sediará uma extensão do Comtur (Conselho Municipal do Turismo) e da Sutaco (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades do Estado de São Paulo), entidade coordenadora dos artesãos

Prefeitura de São José dos Campos

Feiras de artesanato

Com o mesmo objetivo de implementar o artesanato, em outubro foi autorizada a retomada das feiras de artesanato, que já existiam na cidade. Assim, como os quiosques, as feiras de artesanato também seguem rigorosamente os protocolos de segurança fixados pela Vigilância Sanitária da Prefeitura, no combate à covid-19.

Funcionamento das feiras

Centro

– sábado, ao lado do Mercado Municipal, travessa Chico Luiz, das 9h às 14h

– sábado, Praça Afonso Pena, das 9h às 14h

Zona Oeste

– domingo, Praça Ulisses Guimarães, Jardim Aquário, das 9h às 14h