Químicos vão às urnas para eleição do Sindicato

Cerca de quatro mil trabalhadores e trabalhadoras químicas de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Jacareí e Jambeiro irão às urnas nestas quarta, 14, e quinta-feira, 15, para eleger a diretoria do Sindicato dos Químicos e Conselho Fiscal da entidade para o triênio 2021-2024.

As urnas estarão à disposição da categoria nas fábricas, na sede e nas subsedes da entidade. Uma chapa apoiada pela associação nacional de sindicatos Unidos Pra Lutar e a central sindical CSP Conlutas concorre ao pleito.

A eleição obedecerá todas as normas de segurança da OMS (Organização Mundial de Saúde) frente à pandemia. A votação ocorrerá com o uso de máscaras, distanciamento social entre um trabalhador e outro, álcool em gel antes e depois da votação, assepsia constante da caneta usada na coleta de votos etc.

Sindicato dos Químicos

Segundo o dirigente sindical Wellington Luiz Cabral, “o Sindicato dos Químicos é reconhecido como um dos principais sindicatos da região e do país. Nós defendemos os direitos da categoria química, as condições de trabalho nas fábricas e apoiamos todas as lutas político-sociais da classe trabalhadora. É este histórico de luta que os trabalhadores da base irão referendar nesta eleição e nós contamos com o apoio de todos eles”.

Podem votar todos os trabalhadores (as) na ativa associados ao Sindicato até outubro do ano passado, aposentados da categoria e demitidos do setor químico até os últimos três meses de posse do documento de identidade.

A apuração dos votos ocorrerá sexta-feira, 16, a partir das 8h. O resultado deve ser anunciado por volta do meio-dia.