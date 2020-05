Químicos conquistam exames da COVID-19 na Compass

O Sindicato dos Químicos realizou paralisação com os trabalhadores e trabalhadoras da Compass Minerals, em Jacareí, na madrugada desta quinta-feira, 14. A mobilização ocorreu porque há três casos confirmados do novo coronavírus na empresa.

Com a mobilização, a direção da empresa chamou o Sindicato para negociar ainda pela manhã. Os trabalhadores conquistaram com a mobilização o direito ao exame imediato do COVID-19. Logo após negociação com o Sindicato, a empresa começou a providenciar kits de teste rápido para o exame ainda hoje. Os trabalhadores serão dispensados após o exame, comunicados do resultado assim que estiver pronto e só então serão convocados para o retorno ao trabalho.

Para o dirigente do Sindicato dos Químicos e funcionário da empresa Reginaldo Souza, “o Sindicato irá manter a mobilização até que todos os trabalhadores sejam testados para o COVID-19. A saúde do trabalhador tem que estar acima da produção”.

Foto: Sindicato dos Químicos/Divulgação