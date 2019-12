Quenianos brilham mais uma vez na 95ª Corrida de São Silvestre

Kibiwott Kandie conquistou a vitória, com direito a quebra de recorde.estreante Brigid Kosgei confirmou seu favoritismo e venceu de ponta a ponta

Emoção não faltou na 95a Corrida Internacional de São Silvestre, realizada nesta terça-feira, dia 31, pelas ruas da capital paulista. E a vitória ficou novamente com os representantes africanos. No masculino Kibiwott Kandie assegurou o primeiro lugar em uma bela arrancada, nos metros finais da disputa, surpreendendo o atleta de Uganda Jacob Kiplimo, que liderou boa parte da corrida, e completou em segundo. Titus Eriku, estreante na São Silvestre ficou em terceiro (43min54s).

95ª Corrida Internacional de São Silvestre

Kibiwott Kandie

Kibiwott ainda estabeleceu o novo recorde da prova, que tem 15km desde 1991, com o tempo de 42min59s. A marca batida pertencia a outro queniano, Paul Tergat (43min12s), obtida em dezembro de 1995. No feminino, Brigid Kosgei, recordista mundial da maratona e grande favorita, faturou o topo do pódio em sua primeira participação, com o tempo de 48min54s.

As disputas confirmaram o alto nível técnico da competição, que nesta edição passou a ter o status de Bronze Label da World Athletics (IAAF), ganhando ainda mais destaque no cenário mundial.

Na largada, um grupo de nove atletas despontou. Neste pelotão só tinham corredores africanos. Já no decorrer da prova, Kibiwott e Jacob abriram distância para o segundo pelotão. E fizeram o percurso praticamente juntos. Na subida da Brigadeiro, o atleta de Uganda, abriu um pouco, mas não chegou a ser uma distância confortável.

Avenida Paulista

Na chegada, na Avenida Paulista, Jacob tentou administrar, mas foi surpreendido pelo oponente, que veio muito rápido e esperou o momento certo para o sprint, e assim, garantiu o primeiro lugar, e também conquistou o recorde da prova.

Aos 23 anos e estreante na prova, Kibiwott comemorou o resultado. “Vim junto com o Jacob o percurso todo, e na Paulista, quando vi que a chegada estava perto, achei que realmente dava para alcançá-lo, acelerei o passo, e pensei tenho que ganhar.’ Eu o ultrapassei e logo cruzei, conquistando a vitória. Estou muito feliz”, comemorou o queniano, novo recordista da Corrida Internacional de São Silvestre, batendo o recorde, depois de 24 anos.

Jacob Kiplimo também impôs ritmo forte, e estava a poucos passos de vencer. Apesar de surpreso, ficou contente com o próprio resultado. “Não esperava que ele estivesse tão perto e tão rápido. E nem dei conta que ele estava para me passar. Apesar disso, fiquei feliz com a vitória de um colega e também pelo meu segundo lugar. Fica a lição para eu treinar ainda mais”, disse o atleta de 19 anos.

95ª Corrida Internacional de São Silvestre

Daniel Ferreira do Nascimento

O melhor brasileiro na prova foi Daniel Ferreira do Nascimento, que chegou em 11o, com o tempo de 46min32s. “É bastante gratificante ser o melhor brasileiro na prova e chegar ali perto do top-10. É uma prova difícil. Ano passado acabei abandonando. Mas, nesse ano estou contente, pois acompanhei os quenianos até o KM 7, e acho que obtive uma boa experiência. A torcida incentivando é muito bacana. Estou feliz e espero voltar em 2020”, contou Daniel, de 21 anos.

95ª Corrida Internacional de São Silvestre

Brigid Kosgei estreia com vitória

No feminino, a estreante Brigid Kosgei, de 25 anos, confirmou seu favoritismo. E venceu a disputa de forma absoluta, de ponta a ponta. Logo na largada, Brigid saltou na frente, e ditou o ritmo da prova. Liderando toda a disputa e sem ser ameaçada pelas concorrentes. Na chegada na Avenida Paulista, a queniana cruzou a linha de chegada com tranquilidade, completando com o tempo de 48min54s.

“Fiquei muito feliz por esse resultado. Gostei da prova e do público aplaudindo e me incentivando ao longo do percurso. Apesar de uma certa tranquilidade, vim ditando um ritmo forte, desde a largada”, comemorou.

95ª Corrida Internacional de São Silvestre

São Silvestre

Entre as mulheres, Graziele Zarri foi a melhor brasileira na prova. A atleta do Esporte Clube Pinheiros completou a disputa em 11o, com o tempo de 54min56s. “Eu sou uma vencedora, minha história de vida é de superação. Estou muito feliz em ser a melhor brasileira nessa prova tão especial”, comemorou Graziele.

Resultados de 2019 – Elite

Masculino

1) Kibiwott Kandie (Quenia), 42min59s (novo recorde)

2) Jacob Kiplio (Uganda), 43min00

3) Titus Ekiru (Quenia), 43min54s

4) Geofry Toroitich Kipchumba (Quênia), 45min10s

5) Joseph Panga (Tanzânia), 45min33s

Feminino

1) Brigid Kosgei (Quênia), 48min54s

2) Sheila Chelangat (Quênia), 50min10s

3) Tisadk Alem Nigus (Etiópia), 50min12s

4) Pauline Kaveke Kamulu (Quênia), 50min28s

5) Delvine Relin Meringor (Quênia), 50min51s

A 95ª Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero/FCL, realização do site Gazeta Esportiva, com transmissão da TV Gazeta e da TV Globo. Apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da Cidade de São Paulo. A supervisão técnica é da World Athletics (IAAF), CBAt, FPA e AIMS e a organização técnica da Yescom.