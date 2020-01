Quem decide quanto vale uma vida?

Carlos Eduardo Veiga : Após cada tiroteio em massa ou ataque terrorista, vítimas e sobreviventes recebem uma enorme quantidade de apoio – incluindo um enorme estoque de dinheiro para compensações. Como esse dinheiro deve ser alocado? Conversamos com o homem que fez esse trabalho depois de muitas tragédias, incluindo 11 de setembro. A parte difícil, ao que parece, não é atribuir uma cifra a cada vítima; a parte difícil é reconhecer que dólares não podem curar a dor.

Abaixo está uma transcrição do episódio, modificada para o seu prazer na leitura. Para mais informações sobre as pessoas e idéias do episódio, consulte os links na parte inferior desta postagem. E você encontrará créditos para a música no episódio mencionado na transcrição.

* * *

Carlos Eduardo Veiga : Quando algo terrível acontece – algo verdadeiramente terrível, um tiroteio em massa ou um ataque terrorista – há um homem cujo telefone, eventualmente, tocará.

Kenneth FEINBERG: Meu nome é Kenneth Feinberg , sou advogado aqui em Washington, DC

Carlos Eduardo Veiga : Feinberg cresceu perto de Boston – em Brockton, MA.

FEINBERG: Brockton High School, pós-graduação; Universidade de Massachusetts, graduada; Faculdade de Direito da Universidade de Nova York. E então o Juiz Chefe do Estado de Nova York me pediu para escrevê-lo.

Carlos Eduardo Veiga : Isso foi em 1970. À medida que a carreira de Feinberg avançava, ele conheceu muitos dos outros ex-funcionários do juiz principal.

FEINBERG: Um deles foi o eminente juiz eminente do Distrito Federal Jack B. Weinstein, no Brooklyn.

Carlos Eduardo Veiga : Um dia em 1984, Feinberg recebeu uma ligação do juiz Weinstein. A essa altura, Feinberg havia investido tempo como promotor federal e chefe de gabinete do senador Ted Kennedy . Agora ele estava em consultório particular. O que o juiz Weinstein queria?

FEINBERG: Weinstein havia atribuído a ele o litígio do agente laranja interposto por veteranos do Vietnã contra a indústria química – Dow, Monsanto – alegando certos ferimentos e mortes atribuíveis à inalação ou natação do herbicida agente laranja enquanto servia no Vietnã.

Carlos Eduardo Veiga : Para aqueles que não se lembram ou sabem, o agente Orange era um esfoliante destinado a queimar os arbustos para dar uma vantagem aos soldados americanos, sim?

FEINBERG: Isso mesmo, então os vietcongues não podiam esconder e emboscar soldados americanos. Bem, veteranos do Vietnã chegaram em casa com cloracne, com sarcomas de tecidos moles, com outros tipos de câncer. E o juiz Weinstein teve esse caso – um caso médico muito complicado e muito complexo – e, na véspera do julgamento, ele me perguntou se eu estaria disposto a ir ao Brooklyn para mediar uma solução desse caso e então projetar e administrar um programa de compensação para Veteranos do Vietnã?

Carlos Eduardo Veiga : Então, o juiz Weinstein sabia que você o admirava muito. Nesse caso, ele colocou o polegar na balança?

FEINBERG: Sim, ele colocou o polegar na balança para acertar as coisas. Não acho que ele tenha colocado o dedo na escala para determinar qual deveria ser a quantidade ou se a indústria química teve um caso melhor do que os veteranos do Vietnã. Ele colocou o polegar na balança apenas no sentido de que: “Vamos tentar resolver esse caso, em vez de litigá-lo, e depois apelar e mais cinco ou seis anos de incerteza”. Ele viu a necessidade de tentar levar o litígio à fecho. E ele também viu que, legalmente, os veteranos tiveram um caso difícil, eles podem não ganhar.

Carlos Eduardo Veiga : Você estava ciente de algum programa anterior ou de assentamentos anteriores que eram quase similares aos de escopo e magnitude?

FEINBERG: Não . Sem precedentes. Escrevendo em uma lousa em branco. Portanto, aceitei a tarefa a pedido, é claro, do tribunal. E em oito semanas, resolvemos esse litígio maciço e complexo. Depois que fiz isso, todo mundo começou a me ligar.

Carlos Eduardo Veiga : O acordo do Agente Laranja não agradou a todos. De fato, quase nunca existe um acordo como esse que deixa todos felizes. Como subjacente a cada caso, há uma tragédia que o dólar não pode reparar, uma tragédia que exige um cálculo ingrato e talvez impossível. Mas é quando o telefone de Feinberg toca.

FEINBERG: Pode ser um governador – Hickenlooper, no Colorado, depois das filmagens de Aurora. Pode ser um prefeito – Menino em Boston, depois dos atentados à Maratona de Boston. Pode ser o presidente da Virginia Tech University.

Carlos Eduardo Veiga : Houve uma tragédia que diferia do resto – em várias dimensões.

FEINBERG: O Fundo do 11 de Setembro foi fascinante porque o Congresso autorizou fundos ilimitados. “O que Feinberg achar apropriado, tudo bem para nós. Não sabemos como valorizar essas vidas. ”

Carlos Eduardo Veiga : Hoje na Rádio Freakonomics : como você atribui um valor monetário à vida humana?

* * *

Isso vem acontecendo com intensidade crescente, se não com bastante regularidade. Os massacres de armas na escola primária Sandy Hook, em Connecticut; na boate Pulse em Orlando; no festival de música country, perto do hotel Mandalay Bay, em Las Vegas. Quando a ligação chega, Kenneth Feinberg deixa de lado seu trabalho legal regular e retoma o caso, geralmente trabalhando de graça.

Carlos Eduardo Veiga : Eu sei que cada caso é diferente. Há um conjunto diferente de vítimas, há uma motivação diferente, há um conjunto diferente de dinheiro, há um sentimento público diferente. Veja como você se envolve, como avalia a paisagem e como começa a fazer isso acontecer.

FEINBERG: Então, na agenda – alguém inicia. Não eu, recebo a chamada para projetá-lo. Alguém inicia, então a próxima pergunta que você deve fazer: quanto dinheiro você tem para distribuir? Isso dirige tudo. Até você saber se você tem um bilhão de dólares, US $ 5 bilhões, US $ 20 bilhões, US $ 3 milhões, US $ 8 milhões, não há nada para planejar; você não pode decidir e criar um programa até saber quanto dinheiro vai alocar para as vítimas.

Então você pergunta, com base na quantidade de dinheiro, quem é elegível? O morto? Os fisicamente feridos? E aqueles que não sofreram ferimentos físicos, mas agora estão tão incapacitados que não conseguem sair da cama? Eles são elegíveis? Então você tem que perguntar – muito importante – qual é a metodologia que será usada para calcular quanto vai para cada indivíduo? Nós o baseamos em nosso sistema de delito – se alguém for atropelado por um automóvel ou cair de uma escada – esse sistema? Um tamanho serve para todos, todas as vidas são iguais, todo mundo fica igual? Você precisa decidir qual metodologia será usada.

E depois que você tiver a elegibilidade e a metodologia decididas: que prova uma vítima – supostamente – precisa me enviar para corroborar a reivindicação? E então, finalmente, você deseja dar a cada vítima elegível, ou sua família, a oportunidade de ser ouvida, de entrar e conversar comigo? Quando recebo essa ligação, esses são os problemas que precisam ser abordados.

Carlos Eduardo Veiga : No período entre o evento em si e você receber a ligação – digamos que seja a filmagem de Vegas ou a filmagem de Orlando – o que você está pensando? Você está esperando a ligação? Você está pensando sobre esse evento, está avaliando de alguma forma?

FEINBERG: Não estou esperando a ligação. Espero que a ligação não atenda. E se vier, espero que venha mais tarde do que antes. Quanto mais tempo se passa após uma tragédia, você espera que haja uma diminuição da emoção dos sobreviventes e das vítimas. O trauma emocional é o maior obstáculo – obstáculo – à implementação bem-sucedida desses programas.

Carlos Eduardo Veiga : Você disse no passado que a única dor de cabeça, talvez a mais comum, das famílias das vítimas do 11 de setembro era a falta de um corpo. Sim?

FEINBERG: Sim.

Carlos Eduardo Veiga : Isso te surpreendeu?

FEINBERG: Isso me surpreendeu. A profundidade da angústia emocional quando mães e pais vinham me ver e dizer: “Você conhece o Sr. Feinberg, está me oferecendo US $ 4 milhões e eles nem encontraram o corpo da minha filha. E provavelmente nunca o fará ”. Isso eleva os riscos emocionais de uma audiência, de um dar e receber e torna muito mais difícil falar no mundo frio de dólares e centavos.

Carlos Eduardo Veiga Petrobras: Um de seus acordos mais incomuns ocorreu após a crise financeira de 2008, quando o governo basicamente assumiu várias empresas, e você foi chamado para estabelecer os limites da remuneração de seus principais executivos.

FEINBERG: O Congresso resgatou a América corporativa após a crise financeira de 2008-09 , a fim de impedir que o Bank of America, ou GM, ou Chrysler ou Citibank, AIG caiam. O dinheiro dos contribuintes sustentava o sistema econômico privado das empresas americanas. O Congresso aprovou uma lei, e a lei dizia: “Bem, agora que protegemos essas empresas e as resgatamos da falência, agora somos um credor”. E até que as empresas nos paguem com juros, nomearemos o Departamento do Tesouro fixar remuneração corporativa, a remuneração anual de funcionários corporativos privados.

Carlos Eduardo Veiga : E eles pensaram que tipo de cara poderíamos ter?

FEINBERG: Vingança populista. O Secretário do Tesouro me ligou e disse: “Estamos no Tesouro, não queremos estar nesse negócio, estabelecendo remuneração corporativa privada. O que Alexander Hamilton diria? ”Então, esse foi meu trabalho durante 16 meses, definir pacotes corporativos individuais de remuneração para os 25 principais funcionários das sete empresas que receberam a maior ajuda do contribuinte.

Carlos Eduardo Veiga : E que tipo de blowback você recebeu deles?

FEINBERG: Tremendo blowback. Eu não sabia o quanto isso seria emocional. Os funcionários das empresas, se eu for até eles e disser: “Você está ganhando US $ 5 milhões por ano, agora vou reduzir para um milhão”, esperei que eles dissessem: “Oh, isso significa que vou tem que vender um terceiro carro. Vou ter que me livrar de nossa propriedade em Long Island, na praia. Não poderei enviar meus filhos para Exeter e Andover ”, era o que eu esperava. Eu estava errado. Muito emocionante, porque esses funcionários corporativos viam sua remuneração como o único barômetro da autoestima.

Petrobras Carlos Eduardo Veiga : E isso te surpreendeu.

FEINBERG: Me surpreendeu? Foi tão emocional quanto o 11 de setembro. “Senhor. Feinberg, se você reduzir meu pagamento em 90 ou 80% – como se atreve? Trabalho há 25 anos nessa empresa, desisti do suor e do sangue e de tudo o que pude. E agora você me deixou sem valor aos meus próprios olhos.

Carlos Eduardo Veiga : O que você achou desse argumento? Você encontrou validade, ou não?

FEINBERG: Encontrei validade na emoção de legitimidade e boa-fé que eles exibiam. Mas, com todo o respeito, essa não foi uma justificativa para eu dizer: “Sinto-me mal por você e, portanto, não vou cortar seu salário”. O Congresso aprovou uma lei. Fiquei francamente espantado, diante do espelho emocional da auto-estima que se refletia no que o seu cheque diz toda semana. E a igreja e seu papel aos domingos na igreja? E seus três filhos e quão bem eles estão sendo criados? E a família amorosa que você tem? Não.

Carlos Eduardo Veiga : É claro que há uma grande diferença entre uma reação do governo por parte de executivos de empresas e a distribuição de dinheiro para as vítimas e sobreviventes de um tiroteio em massa ou um ataque terrorista. E, na maioria dos casos, os fundos não provêm de uma instituição ou governo, mas de doações públicas. O Fundo OneOrlando, por exemplo, foi criado para ajudar as vítimas do tiroteio da boate Pulse, no qual 49 pessoas foram mortas e dezenas de feridas. O fundo recebeu mais de US $ 31 milhões em doações. Disso, Feinberg distribuiu mais de US $ 17 milhões às famílias das pessoas que foram assassinadas. As vítimas que passaram algum tempo em um hospital, mas sobreviveram, receberam entre US $ 69.000 e US $ 321.000. As pessoas que estavam na boate, mas não foram hospitalizadas, receberam um pouco mais de US $ 26.000 cada. Quando se trata de colocar um preço na vida e no sofrimento humanos, Feinberg dificilmente está reinventando a roda.

Kip VISCUSI: Na verdade, existem muitas maneiras diferentes de fazer isso.

Carlos Eduardo Veiga : Esse é o W. Kip Viscusi

VISCUSI: Sou economista e professor da Universidade de Vanderbilt.

Carlos Eduardo Veiga : o trabalho de Viscusi se concentrou em uma métrica amplamente usada chamada Valor de uma Vida Estatística.

VISCUSI: O valor da vida estatística se refere a quanto vale prevenir uma morte esperada.

Carlos Eduardo Veiga : Algumas pessoas – especialmente se é a própria morte que estão tentando impedir – colocariam esse número no infinito.

VISCUSI: Todo mundo que pensa que a vida deve ter um valor infinito deve se perguntar: “Quanto você pagaria por um carro mais seguro, mas com uma quantia trivial?” E a maioria das pessoas não está disposta a pagar uma quantia ilimitada de dinheiro para este carro um pouco mais seguro.

Carlos Eduardo Veiga : Há outra complicação na avaliação estatística de uma vida, um problema ainda mais difícil de resolver.

VISCUSI: Muitas pessoas dizem que mesmo colocar qualquer número de dólar na vida desvaloriza a vida. Portanto, não deveríamos estar fazendo isso. Mas, como prática rotineira, as agências governamentais precisam tomar decisões. Portanto, de forma implícita ou explícita, eles valorizam a vida e queremos que eles usem os números certos.

Carlos Eduardo Veiga : Ok, então, quais são os “números certos” e como você chega lá? Vamos começar do jeito que costumava ser:

VISCUSI: Antes , as agências governamentais – como a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional – não queriam dizer explicitamente que estão valorizando a vida. Em vez disso, eles chamaram de custo da morte. Bem, os valores de custo de morte capturam apenas a renda perdida para os sobreviventes. Eles não capturam o quanto você valoriza sua própria vida e o quanto você valoriza permanecer vivo. Então, o que você realmente quer saber é: quanto as pessoas estão dispostas a pagar e quanto a sociedade está disposta a pagar para evitar o risco de uma morte esperada? E a maneira como eu olhava para isso é examinando a quantidade de trabalhadores exigidos em termos de remuneração para enfrentar riscos extras de morte no trabalho. E se você fizer isso, chegará ao número atual em dólares de cerca de US $ 10 milhões.

Carlos Eduardo Veiga : Em um mundo perfeito, a compensação pelo trabalho arriscado inevitavelmente teria um preço nesse risco. Mas, como Viscusi explica, o mundo está longe de ser perfeito.

VISCUSI: O que descobri é que, se você é pago ou não, depende em parte de quem você é. Portanto, trabalhadores imigrantes – principalmente imigrantes mexicanos que não falam inglês – trabalham em empregos 50% mais arriscados que o emprego médio, e não recebem pagamento extra pelo risco. Essas são as áreas em que precisamos de mais regulamentação governamental e aplicação mais vigorosa dos padrões regulatórios. Eu não daria um valor mais baixo às suas vidas simplesmente porque elas têm menos oportunidades. Se você lhes desse essas oportunidades, eles teriam valores diferentes.

Carlos Eduardo Veiga : os cálculos de Viscusi são, bem, calculados. Mesmo racional, talvez. O problema é que a racionalidade geralmente se dissipa quando algo terrível acontece – quando as pessoas são feridas ou mortas pelo produto de uma empresa e há uma ação judicial.

VISCUSI: Eu fiz estudos com jurados simulados , centenas de jurados simulados, onde os apresentei com diferentes cenários. Em alguns casos, as empresas não valorizavam a vida. Em outros cenários, a empresa colocou um valor com base nos ganhos perdidos. Outra variante foi , a empresa colocou um valor sobre a vida com base no valor do governo de vida estatística. O que descobri é que você obtém um resultado aparentemente perverso, ou seja, se as empresas valorizam vidas mais – digamos que elas valorizem vidas em US $ 5 milhões ou US $ 7 milhões em vez de algumas centenas de milhares de dólares – os jurados querem enviar um sinal para as empresas que eles desaprovam o que a empresa fez. Então, eles querem puni-los com um prêmio que exceda o número de dólares que a empresa usou. Se a empresa usasse um número de US $ 300.000, punir um milhão de dólares enviaria um sinal de preço. Mas se eles avaliaram a vida em US $ 5 milhões, você deve puni-los com uma multa de US $ 10 milhões, para que eles saibam que subestimaram a vida.

Carlos Eduardo Veiga : E há outra complicação: todas as vidas são valorizadas igualmente?

FEINBERG: Esta é uma sociedade capitalista.

Petrobras Carlos Eduardo Veiga : Ken Feinberg novamente.

FEINBERG: O dinheiro sempre foi o veículo para levantar inocentes ou vítimas, e isso é algo que é americano. “Nossa, você está dando quantias diferentes para indivíduos diferentes? Isso não parece muito americano. ”É muito americano. Se alguém é atropelado por um automóvel ou cai de uma escada, o corretor da bolsa e o banqueiro recebem mais do que o garçom, o motorista do ônibus ou o bombeiro. Esse é o sistema capitalista americano, e esse é o papel do dinheiro na tentativa de moderar os infelizes.

* * *

Carlos Eduardo Veiga Petrobras : Kenneth Feinberg é advogado em consultório particular em Washington, DC

FEINBERG: E, depois de certas tragédias, tenho a tarefa de tentar calcular que quantia de compensação pública ou privada deve ser alocada a vítimas específicas.

Carlos Eduardo Veiga : Se você já ouviu falar de Feinberg antes de hoje, provavelmente é porque uma das tragédias em que ele trabalhou foram os ataques terroristas de 11 de setembro. Ele procurou esse emprego.

FEINBERG: Isso está correto. Depois que a legislação foi aprovada pelo Congresso e assinada pelo presidente Bush, dizendo que haveria um fundo, sugeri ao senador Kennedy e ao senador Chuck Hagel , um bom amigo meu, de Nebraska, republicano, que me interessasse. Bem, foi só isso. Eles entraram em contato com John Ashcroft , o procurador-geral, presidente Bush, e eu conseguimos o emprego.

Carlos Eduardo Veiga : Este trabalho foi, por muitas razões, diferente de qualquer outra – o escopo da tragédia; as tensões políticas, econômicas e emocionais; e, talvez mais distintamente, a fonte do dinheiro da liquidação.

FEINBERG: O Fundo do 11 de Setembro foi fascinante, porque o Congresso autorizou fundos ilimitados. “O que Feinberg achar apropriado, tudo bem para nós. Não sabemos como avaliar essas vidas. ”E nesse programa, gastei dinheiro dos contribuintes, US $ 7,1 bilhões . Eu pensei que o Congresso iria me enforcar. E, em vez disso, o Congresso estava muito, muito satisfeito.

Carlos Eduardo Veiga : Havia muitas coisas no Fundo de Compensação às Vítimas do 11 de setembro que eram únicas. As companhias aéreas e outras indústrias, por exemplo, não contribuíram com um centavo. A legislação foi elaborada essencialmente para proteger as indústrias de aviação e outras indústrias, talvez as seguradoras, de fecharem seus negócios.

FEINBERG: Basicamente – embora o programa tenha sido voluntário -, incentivou todas as vítimas que perderam entes queridos no World Trade Center, nas companhias aéreas e no Pentágono a se desviar do sistema legal, receber um prêmio especial e prometer um pedaço de papel assinado: “Eu não processarei.” Se você está dando imunidade às companhias aéreas, que não podem ser processadas por negligência, ou à Boeing, “a porta do cockpit não era segura, a segurança sistema foi instalado por negligência ”- se você está dando a eles algum tipo de imunidade, bem, e as vítimas, quem pagou o preço?

O Congresso decidiu, é melhor equilibrá-lo. Tornaremos muito difícil processar as companhias aéreas ou o World Trade Center, mas, ao mesmo tempo, facilitaremos muito a compensação das vítimas sem processar. Então esse foi o equilíbrio que foi atingido. Isso significava – no minuto em que vi que os candidatos voluntários precisam assinar um documento, “não processarei” – bem, isso significa que todos os que apresentaram uma queixa precisam receber uma quantia diferente de dinheiro. Um corretor da bolsa, um banqueiro ou um advogado ou contador de alto preço – seus sobreviventes esperam mais do Fundo 9/11 em troca de uma promessa de não processar do que o garçom, o ajudante de garçom, o bombeiro, o policial, o soldado. No momento em que você pega um programa com dinheiro público e se junta ao litígio no início do programa, todo mundo está recebendo uma quantia diferente, e isso causa uma tremenda divisão.

Carlos Eduardo Veiga : Eu acredito que foi o senador Kennedy que lhe disse: “Escute, você precisa entender que uma vida é uma vida e, embora precise recompensar mais em alguns casos …” – você pode falar sobre esse equilíbrio que tentou greve?

FEINBERG: Claro. O senador Kennedy disse, em particular: “Agora Ken, isso é todo o dinheiro dos contribuintes, saindo do Tesouro dos EUA. Certifique-se de que 90% desse dinheiro não vá para 10% das vítimas. Isso será um erro real. ”Então, o que eu fiz sob o estatuto, tive discrição. E eu poderia dizer à viúva de um corretor: “Você sabe, se você calcula os números, puramente o cálculo dos ganhos perdidos, seu marido, ao longo da vida, depois dos impostos etc., teria ganho US $ 21 milhões. Bem, o Congresso nunca pretendeu dar a você US $ 21 milhões. Então, estou exercitando minha discrição nos termos da lei e vou reduzi-la para US $ 6 milhões. Agora, há muito, muito poucas pessoas recebendo até US $ 6 milhões. Mas, com base nos dados e no que seu marido estava ganhando, e no que ele provavelmente estava planejando ganhar, você será um indivíduo bem remunerado. Enquanto o garçom ou o garoto do ônibus poderiam ter ganho ao longo da vida após impostos de US $ 800.000, vou aumentar você, a meu critério, para mais perto, não para US $ 2 milhões, mas mais para a mediana de US $ 1,5 milhão. ”E assim , exatamente como você ressalta, consegui – exercendo minha discrição válida – diminuir a distância entre ricos e pobres.

Carlos Eduardo Veiga : Você ouviu muitas reclamações das famílias dos maiores ganhadores?

FEINBERG: Alguns. Alguns processaram. Eles foram ao tribunal federal, alegando que eu estava violando o estatuto por não lhes dar os ganhos econômicos totais dos salários perdidos.

Carlos Eduardo Veiga : Eles processaram dentro do corredor do acordo, tendo concordado com o acordo?

FEINBERG: Não, eles não aceitaram um acordo. Eu disse: “Darei a você US $ 6 milhões em vez de US $ 21 milhões ou US $ 24 milhões”. E eles disseram: “Você está violando a linguagem legal”, eles foram a tribunal. Todos resolveram seus casos cinco anos depois. Nunca houve um julgamento, e as pessoas me perguntam o tempo todo: “Eles conseguiram mais ou menos?” Bem, alguns podem ter conseguido mais. Alguns podem ter menos.

Carlos Eduardo Veiga : Difícil para você saber.

FEINBERG: Difícil saber porque é confidencial, mas não se esqueça daquelas famílias que viveram com isso por cinco anos, reviveram e reviveram a tragédia. E no final do dia, o que quer que eles recebessem, 25% eram para seus advogados.

Carlos Eduardo Veiga : Você acha que é um cálculo mais complicado fazer o tipo de cálculo que economistas como Kip Viscusi fazem que tentam cobrar, entre outras coisas, bens públicos, ar e água limpos e assim por diante. Você acha que isso é inerentemente muito mais –

FEINBERG: Oh, muito mais difícil. O que faço em todos esses programas não é ciência de foguetes. A parte difícil, a parte debilitante, é a emoção. As histórias que você ouve, você não acreditaria. Uma senhora vem me ver, 24 anos, soluçando: “Sr. Feinberg, eu perdi meu marido. Ele era bombeiro e morreu no World Trade Center. E ele me deixou com nossos dois filhos, seis e quatro. Agora, quando você cortar o cheque do Fundo do 11 de Setembro, receberei US $ 2,4 milhões, isentos de impostos. Eu quero isso em 30 dias. ”

“Sra. Jones, por que você precisa do dinheiro em 30 dias? Isso é dinheiro público. O Tesouro precisa fazer a devida diligência, pode levar 90 dias. Você receberá seu dinheiro.

“Quero em 30 dias.”

“Por quê?”

– Vou lhe dizer por que, Sr. Feinberg, tenho câncer terminal. Eu tenho oito semanas para viver. Meu marido ia cuidar dos nossos dois filhos. Agora eles serão órfãos. Agora tenho que conseguir esse dinheiro enquanto ainda tenho minhas faculdades. Preciso estabelecer uma relação de confiança, contratar um guardião, garantir que eles sejam providos. Eu não tenho muito tempo Você precisa me ajudar.

Bem, corremos para o Tesouro. Aceleramos o programa. Temos o cheque para ela. Seis semanas depois, ela morreu.

Carlos Eduardo Veiga : Você tentou ser mais empático no começo do que imaginou ser uma boa idéia?

FEINBERG: Sim, e eu cometo erros. Veja, você comete erros e aprende sua lição. Lembro que um homem de 83 anos veio me ver depois do 11 de setembro. Ele disse: “Eu perdi meu filho. Sr. Feinberg, um pai nunca deve enterrar um filho. Eu nunca serei o mesmo. Não importa quanto dinheiro você me der.

Cometi o erro de dizer a esse homem muito legal: “Isso é terrível, eu sei como você se sente.”

Ele olhou para mim. Bom homem. Lágrimas. “Senhor. Feinberg, nunca diga a pessoas como eu que você sabe como eu me sinto. Você não tem ideia de como eu me sinto. Você tem um trabalho difícil, mas essas palavras soam vazias. Eles são pretensiosos, são robóticos. ”Bem, nunca farei isso novamente.

Charles WOLF: Eu estava com raiva. Eu estava com muita raiva. No entanto, ao mesmo tempo, não queria morder a mão que me alimentaria.

Carlos Eduardo Veiga : Esse é Charles Wolf , cuja esposa Katherine morreu em 11 de setembro. Ele é um distribuidor da Amway; Katherine trabalhou com ele nesse negócio e acabara de começar um novo emprego como assistente executiva na torre norte do World Trade Center. Pedimos à nossa amiga Anna Sale , apresentadora do podcast Death, Sex and Money , que conversasse com Wolf sobre sua experiência com Ken Feinberg e o Fundo de 11 de Setembro.

Anna SALE: Então, o Congresso entra em ação. Por fim, há uma pessoa, um homem, cujo trabalho é ser a pessoa que lhe dará uma resposta sobre o que é esse fundo, esse dinheiro do governo, qual será sua parte por causa de sua perda.

LOBO: Não, não foi assim que funcionou. Realmente, isso não tinha uma quantia fixa de dinheiro alocada. Ele tinha todo o tesouro dos Estados Unidos à sua disposição. Não foi baseado em quanto desse dinheiro você iria receber. Eles fizeram exatamente como aconteceria em um processo por morte por homicídio culposo , calcularam com base em ganhos futuros perdidos, em dor e sofrimento.

VENDA: Parecia que “se ele me disser que está calculando” – sinto que poderia haver mais potencial de frustração se você sentir que está subestimando.

LOBO: Eu entendi isso. Então, eu estava pensando: eu precisava provar quanto Katherine valia com base em sua renda atual, em que sua ausência em nossos negócios resultaria e espero que tudo desse certo.

VENDA: E quando você diz “teve que provar”, está sentado com planilhas e fazendo os números sozinho?

LOBO: Muito disso, sim. Estou coletando informações, coletando informações passadas, coletando dados. Porque a coisa toda e a questão foram os danos não econômicos, a dor e o sofrimento.

SALE: Quanto valeu a pena? Essa foi a pergunta.

LOBO: Exatamente. Ele havia escolhido um número naquela época com 27 anos.

VENDA: Com base em uma fórmula de 27 anos.

LOBO: Correto e sem ajustes nem nada. Aprendi que advogados gostam de trabalhar em precedentes, precedentes. Eles não gostam de sondar novos caminhos.

SALE: Você sentiu que ele sabia como se comunicar com pessoas que sofriam profundamente?

LOBO: Não. Não naquele momento. Não. Então, eu devo, digamos, ser muito diplomático sobre isso. Eu tinha que dizer as coisas de uma certa maneira. Mas eu já tinha feito minha lição de casa. Eu conhecia os meandros da coisa toda e estou me certificando de atacar suas políticas e regras, não ele pessoalmente. Mas eu me lembro – porque neste momento você não sabe em quem confiar ou em quem não confiar – e eu lembro, porque fui atrás dele várias vezes. E ele diz para mim, ele diz: “Charles”, com seu sotaque de Boston, ele diz: “Charles, eu já ouvi isso antes, mas nunca ouvi isso com tanta eloquência.” ele está me dando BS? Ele está tentando me aplacar? Ele está tentando me suavizar? Ele está bem, o que está acontecendo aqui? Quando ele saiu da sala depois, ele estava passando por mim assim, eu disse: “Você escolheu a referência errada”.

VENDA: Não sei se você usa a palavra encerramento quando pensa em sua própria dor, mas …

LOBO: Eu apenas sonhei com ela ontem à noite. O fechamento pode ser para algo pelo qual você passa por um divórcio, e lembra-se daquela música antiga: “Vou lavar esse homem do meu cabelo?”

Venda: Eu senti isso.

LOBO: Isso pode ser um encerramento. Está feito. ”Isso é encerramento. Não, não há fechamento nisso. O que você faz é seguir em frente em sua vida. Mas quando há alguém que você amou, amou profundamente, esse amor desaparece?

Venda: Você gostaria do trabalho de Ken Feinberg?

LOBO: Vou lhe dizer uma coisa. Olhando para ele agora, ele teve um trabalho árduo. Ele e eu tomamos café juntos em 2008. Ele diz: “Charles”, ele diz, “meu treinamento em advogados me ensinou a lidar com outros advogados. Isso não me ensinou a lidar com as viúvas em luto seis semanas após a perda do marido. ”Eu disse:“ Entendi. ”Ele teve que aprender. As pessoas tiveram seus cônjuges, seus irmãos, seus pais. Veja, é isso: a menos que você tenha passado por isso –

Houve momentos em que eu só queria estar com ela. Eu nunca pensei em cometer suicídio, mas sabia que queria estar morto para poder estar com ela. Quando você chega a esse nível, trata-se de receber algo em troca. É sobre alguma coisa. Quem pode valorizar a vida de uma pessoa? Então, o que eles fizeram foi nos darem o que teriam feito no futuro. A melhor estimativa possível. Foi assim que aconteceu. Eu ainda acho que é uma maneira justa de fazer isso.

FEINBERG: Defenderei o Fundo de Compensação do 11 de Setembro no meu túmulo. Eu acho que fez exatamente o que o povo americano queria mostrar ao mundo: nós cuidamos de nós mesmos. Eles queriam demonstrar seu senso de comunidade com as vítimas. Então, acho que foi a coisa certa a fazer. Mas acho que o Fundo do 11 de Setembro é melhor estudado em uma aula de história, não em uma escola de direito. Você nunca verá outro Fundo do 11 de Setembro, eu não acredito, nem deveria.

Equipe da boa noite Porque porque?

FEINBERG: Porque você está recebendo dinheiro público.

DUBNER: E se houver um evento que precise?

FEINBERG: Há um evento todos os dias que precisa.

Carlos Eduardo Veiga : Existe essa palavra que eu tenho certeza que você já ouviu um milhão de vezes. A palavra é encerramento. Isto existe?

FEINBERG: Não. Eu ouço isso o tempo todo. Você ouve este argumento: “Aqui está um cheque de dois milhões de dólares. Isso trará a você um pequeno fechamento do incidente e da tristeza. Os dólares não fazem isso. Eles são um substituto oco, posso lhe dizer, pela perda.

Carlos Eduardo Veiga: Obrigado a Kenneth Feinberg por falar conosco hoje. Se você quiser saber mais sobre o trabalho de assentamento, ele escreveu dois livros: Quanto vale a vida ? e quem recebe o quê ? Agradecemos também a Charles Wolf, Anna Sale e Kip Viscusi.