Queda de juros e uso de novas tecnologias impulsionam mercado da construção civil

Para 2020, as expectativas para o setor da construção civil são aumentar o número de lançamentos utilizando tecnologias que ofereçam agilidade e economia

Construção civil

2020 será o ano da retomada da construção civil. Com a baixa dos juros e a facilidade em abrir créditos bancários, aliado ao crescimento do PIB brasileiro, o setor imobiliário vem aquecendo e as expectativas de novos lançamentos já são evidentes nas incorporadoras. A taxa Selic, taxa básica de juros no Brasil, está no patamar de 4,5% ao ano, o menor percentual desde 1999.

Segundo dados dos Indicadores Imobiliários Nacionais, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), no último trimestre de 2019 os lançamentos apresentaram um aumento de 4,1% em relação ao trimestre anterior do mesmo ano e 23,9% na comparação do mesmo período de 2019. Já as vendas, aumentaram em 15,4% e a oferta final apresentou uma queda de 2,6%, ambos em relação ao mesmo trimestre de 2018.

Existem diversos fatores que estão contribuindo para a retomada do mercado imobiliário. Na visão de Raphael Chelin, engenheiro civil e co-fundador da Celere – startup e consultoria de eficiência em construção civil, entre os principais fatores estão as reformas trabalhistas e da previdência, que aumentaram a confiança dos investidores, baixa dos juros e também o fim da crise que já vinha desde 2013, que fez com que as incorporadoras diminuíssem o número de lançamentos e vendessem apenas os estoques. “Durante este período de crise, tanto incorporadoras quanto investidores, seguraram novos lançamentos pela insegurança da demanda que, do ponto de vista do projeto, já eram viáveis”, explica.

E muitas incorporadoras já sentem os efeitos da retomada. A CRB Construtora é um exemplo. Para este ano, a previsão é lançar mais cinco empreendimentos de alto padrão nas cidades de Campinas e Sorocaba, no interior de São Paulo, onde a incorporadora atua. “Acreditamos que 2020 marca o início de um novo ciclo de prosperidade para o setor no país”, afirma Gerson Reche, diretor de engenharia da CRB Construtora. Além dos lançamentos, a CRB também irá aumentar as contratações neste ano. “Temos a convicção do crescimento e abertura de novas oportunidades de trabalho em praticamente todas as áreas da empresa”, comenta.

Procura por plataforma de tecnologia aumentou 100% no segundo semestre de 2019

Para atender a demanda dos lançamentos, a CRB Construtora apostou na plataforma Budget Analytcs, da Celere, que irá trazer mais agilidade e economia para acelerar as obras dos novos empreendimentos. “A plataforma nos interessou por apresentar dois quesitos importantes para o nosso segmento: agilidade no mapeamento das informações e praticidade no gerenciamento desses dados. Estamos sempre atentos às novidades disponíveis no mercado e que possam otimizar nossos resultados”, ressalta Gerson, da CRB.

Segundo Raphael Chelin, da Celere, desde o segundo semestre de 2019, as vendas da empresa aumentaram em 100% devido a procura pela plataforma. A startup desenvolveu a ferramenta com o objetivo de oferecer às incorporadoras uma análise mais detalhada, rápida e precisa de todas informações contidas nos projetos de empreendimentos, a partir do uso de tecnologias que fazem a estruturação e o tratamento de dados. A análise dos dados gerados pela plataforma tem contribuído com redução do custo de construção, em média, de até R$ 100 por m2. “Estamos com uma expectativa alta devido à combinação do aumento da demanda por nossas soluções e ao amadurecimento de nossa marca e produtos. Isso deve fazer com que nossa estrutura também aumente, para continuar atendendo os clientes com a mesma qualidade. Antes da crise, praticamente tudo tinha que ser feito ‘dentro de casa’. Nesse período, antigas funções deram lugar a novos profissionais, novas soluções e novas empresas”, diz.

“As empresas que tiverem capacidade e habilidade em se estruturar, não necessariamente com contratação de funcionários, mas através de uma rede de parceiros com diversas soluções inovadoras e mais produtivas em áreas específicas, terão enormes vantagens nessa retomada. Elas diminuirão o tempo de treinamento e de ajuste de processos”, complementa o co-fundador da Celere.

Celere

