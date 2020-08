Quatro figuras famosas que tentaram a sorte na roleta

A roleta é um dos jogos de cassino favoritos do mundo – e isso também se aplica a celebridades. Rostos famosos podem ser vistos sentados ao redor das mesas de roleta nos lugares mais badalados dos cassinos. No entanto, devido à pandemia global de coronavírus, nossas chances de conseguir um banco ao lado de uma das nossas celebridades favoritas são praticamente inexistentes. Felizmente, ainda podemos jogar a jogos de casino online de Betfair. Enfim, continue lendo enquanto vemos alguns rostos famosos que tentaram a Roleta.

Mike Ashley

O controverso bilionário Mike Ashley – dono da equipe da Premier League Newcastle United e da gigante do varejo Sports Direct – é conhecido por seu amor pela roleta. Acredita-se que uma vez Ashley tenha apostado 480.000 libras em uma única rodada em um luxuoso cassino de Mayfair. A absurda aposta do magnata do dinheiro foi uma “aposta completa” no número 17 – o que significa que ele cobriu todas as combinações vencedoras em torno do seu número da sorte. Inacreditavelmente, Ashely acertou o número na primeira vez e ele saiu com mais de 1 milhão de libras. Depois disso, ele disse ao crupiê: “Isso foi o suficiente, muito obrigado”, e deixou o estabelecimento debaixo de aplausos de colegas apostadores.

Harry Styles

A estrela do One Direction, o artista solo, Harry Styles também é conhecido por ser um grande jogador. Styles foi fotografado jogando a clássica roleta no cassino Pearl Room na Austrália – onde pessoas alegaram que ele jogou ‘uma grande quantia de dinheiro.’ O garoto de 26 anos ainda tem tatuado “17Black” no ombro esquerdo, onde o tatuador Kevin Paul disse à GQ que, na verdade, está ligado à sua perda no jogo em Perth. “Basicamente, Harry perdeu dinheiro jogando – acho que foi na Austrália – e ele perdeu com o Preto 17. Isso foi no início, nos primeiros anos de One Direction”. O cantor de “Watermelon Sugar”, junto com seus ex-companheiros de banda, também foi repreendido por seus empresários por jogar excessivamente em Las Vegas. “Vamos apenas dizer que ficou um pouco feio e muito dinheiro foi perdido. Quando nosso empresário descobriu, tivemos uma séria discussão sobre isso,” disse Niall Horan.

Ian Fleming

Ian Fleming – que é o criador do icônico superespião britânico James Bond – também era um ávido jogador de roleta – assim como Bond! Os textos de Fleming retratam seu conhecimento dos jogos de cassino, e o autor de Londres até criou sua própria estratégia de apostas altas para o 007 – que ele costumava usar. Na década de 1960, Fleming descreveu a estratégia como “a única forma de jogar com dez libras, e uma perspectiva razoável de ganhar o valor de um bom jantar”.

Derren Brown

Em 2009, o mágico inglês Derren Brown perdeu uma quantia impressionante em uma única rodada – apesar de fazer parte de uma série de televisão chamada “The Events”. Brown foi para um cassino com 5.000 libras no bolso e, em vez de aumentar suas chances com uma das opções de aposta 50/50, como vermelho ou preto, ele colocou tudo em um único número! O artista da ilusão alegou que ele poderia usar a física para identificar a localização exata em que a bola cairia. Três segundos após a roleta girar, Brown apostou os 5.000 no número 30 e, no entanto, de maneira angustiante, a bola caiu para o número oito – apenas a um espaço do 30 previsto.