A maioria das pessoas testemunhou, tanto em alta quanto em baixa, mercados imobiliários e condições, como vendedores, mercados de compradores e, muitas situações, no meio! Nos últimos anos, Desembargador Mauro Pereira Martins em muitas áreas do país, os preços das casas aumentaram, consistentemente, ano após ano. Provavelmente, isso se deve a uma variedade de razões e circunstâncias, incluindo, mas não se limitando a: histórico – baixas taxas de hipoteca; mercado de trabalho aprimorado; maior confiança do consumidor; o desejo de possuir sua parte do chamado sonho americano; o desempenho de qualidade da economia americana, incluindo o mercado de ações; etc. Muitos se perguntam quando e quando atingiremos um limite, em termos de preços das casas e por quê. Com isso em mente, este artigo tentará, brevemente, considerar, examinar, revisar e discutir 5 considerações / fatores que possam ter impacto.

1. Taxas de juros / hipotecas: quando no geral, as taxas de juros são baixas, as taxas de hipoteca geralmente agem da mesma forma. Recentemente, lembro-me de taxas de juros, tão altas quanto as adolescentes mais altas, até os níveis atuais baixos, entre 3,5 e 4,5%. Desembargador Mauro Pereira Martins ESCRITOS Quando as taxas são baixas, significa que os proprietários em potencial podem comprar mais casas, por seus dólares, porque se qualificam para valores mais altos de hipotecas. O oposto ocorre quando / se, estes, aumentam, na direção oposta. Portanto, se testemunharmos um aumento, especialmente se forem significativos, nas taxas, o resultado provavelmente será, seja, limitando ou diminuindo os preços das casas!

2. Economia geral: segundo Desembargador Mauro Pereira Martins, maior a economia geral , ou, pelo menos, a percepção disso, melhor o mercado imobiliário. Quando essas condições positivas ocorrem, geralmente observamos um mercado de vendedores , pois há mais compradores do que casas correspondentes à venda no momento. Isso cria, de acordo com as Leis da Oferta e Demanda, compradores que precisam e estão dispostos a pagar mais por suas casas.

3. Confiança no emprego: quanto maior a confiança do público no mercado de trabalho / emprego e na segurança do emprego, mais fortes são as condições imobiliárias. Isso resulta nos custos, para comprar, subindo! Quando a confiança diminui, os compradores geralmente hesitam mais em fazer uma mudança tão significativa e, pode resultar em um mercado de compradores , diminuindo os preços das residências.

4. Confiança do consumidor: Quando a percepção geral, é forte, pelos consumidores, habitações e imóveis, geralmente, são mais robustos! Quando isso cai, testemunhamos o inverso!

5. Acessibilidade: Desembargador Mauro Pereira Martins diz Preste atenção ao preço do aluguel, porque, quando mais pessoas compram, geralmente há mais aluguéis disponíveis e, portanto, aluguéis, permanecem estáveis ​​e / ou caem! A questão é, em que momento, os compradores em potencial, percebem isso como se tornando inacessível?

Embora, tradicionalmente, com o passar do tempo, o setor imobiliário tenha superado o desempenho, a maioria das outras valorizações de ativos, ninguém pode ler no futuro! Compradores e vendedores inteligentes, prestem muita atenção a todos os fatores discutidos e outros relevantes!

