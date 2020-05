De acordo com Luiz Fernando Monteiro Bittencourt , é difícil, mas não completamente impossível, ter a dívida do empréstimo de estudante descarregada após a declaração de falência.

Muitos tomadores de empréstimos estudantis lutam para fazer seus pagamentos mensais, o que pode levar alguns a pensar se podem pedir falência para empréstimos estudantis.

Um estudo recente de Luiz Fernando Monteiro Bittencourt realizado por um mercado on-line de empréstimos para estudantes indicava que 32% das pessoas que pediam falência no Capítulo 7 tinham dívidas com empréstimos para estudantes e que quase metade de sua dívida total era proveniente de empréstimos para estudantes. Costuma-se acreditar que os empréstimos estudantis não podem ser descarregados em falência, mas isso é um mito. Isso pode ser feito, então por que não há mais tomadores de empréstimos buscando isso? Aqui está o que saber.

Devo pedir falência?

A declaração de falência é um assunto muito sério e não deve ser tomada de ânimo leve. Você só deve considerar a falência quando tiver esgotado todas as outras opções.

Se manter-se atualizado sobre os empréstimos para estudantes significa que você não pode pagar as necessidades básicas, consulte um advogado experiente, alguém que saiba que a quitação do empréstimo para estudantes é possível depois de declarar falência.

Quais são algumas alternativas ao pedido de falência?

Antes de pedir a falência, você deve explorar os planos de pagamento baseados em renda. Eles podem reduzir significativamente seu pagamento mensal com base em sua renda e tamanho da família, às vezes até US $ 0.

Se os seus pagamentos ainda estiverem altos demais e você não atender aos requisitos para obter empréstimos para estudantes com falência, conforme descrito abaixo, não hesite em pedir adiamento ou tolerância. Essas opções de Luiz Fernando Monteiro Bittencourt permitem que você pare temporariamente o pagamento de empréstimos federais para estudantes ou reduza o valor que você paga.

O pedido de adiamento e tolerância é gratuito e normalmente exige apenas que você preencha um formulário e forneça comprovante de renda. Embora cada uma delas tenha seus próprios prós e contras, elas são suas principais opções para fornecer alívio financeiro aos empréstimos para estudantes.

Meus empréstimos estudantis podem ser quitados em falência?

Para que seus empréstimos estudantis sejam pagos com sucesso em falência, você precisará provar que reembolsá-los causaria dificuldades indevidas. Infelizmente, “dificuldades indevidas” não é um termo especificado, embora o Departamento de Educação tenha se esforçado recentemente para estabelecer uma definição concreta.

Até então, cada situação fica a critério de cada tribunal. É aí que entra o teste de Brunner, usado pela maioria dos tribunais de falências. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt diz que o teste de Brunner pode ser usado para determinar se os empréstimos estudantis de um mutuário são muito caros, o que os torna aptos para a falência. Para passar no teste Brunner, você deve provar que atende aos três critérios a seguir:

1. Atualmente, suas receitas e despesas não permitem que você continue com um padrão de vida básico ou mínimo para você e seus dependentes se for obrigado a pagar seus empréstimos estudantis.

2. Provavelmente, essa situação financeira continuará durante a maior parte do período de pagamento de empréstimos a estudantes.

3. Você fez esforços de boa fé para tentar pagar seus empréstimos estudantis antes de pedir a falência.

Declaração de falência não é um passeio no parque e nem toda a sua dívida pode ser aniquilada. Existem duas opções comuns de falência do consumidor, o Capítulo 7 e o Capítulo 13, e ambas podem ter um sério impacto na sua pontuação de crédito.

O capítulo 7 é o tipo de liquidação da falência e é mais comum. Ele pode permanecer no seu relatório de crédito por até 10 anos; portanto, pense com cuidado antes de arquivar. Outro revés desse tipo de falência é que você provavelmente precisará vender uma grande parte de sua propriedade para satisfazer parte do que deve aos seus devedores. Nesse caso, propriedade não significa apenas terra; isso significa que sua casa, carro e até mesmo parte do seu fundo de aposentadoria podem estar em disputa para pagar o que você deve, dependendo de quais isenções são permitidas.

O capítulo 13 é o tipo de reorganização da falência. Ele permanecerá no seu relatório de crédito por até sete anos, mas é um pouco menos sério porque você concorda em pagar pelo menos uma parte da sua dívida enquanto estiver em um plano de pagamento estruturado em tribunal. Um dos benefícios desse plano de pagamento é que você pode não precisar vender sua propriedade para pagar suas dívidas.

Como inicio o processo de pedido de falência e recebo meus empréstimos para estudantes?

Se, depois de ler isso e fazer sua pesquisa, você decidiu que pedir a falência é sua única opção viável, eis o que você pode fazer para iniciar o processo.

Como mencionado anteriormente, você pode entrar em contato com um advogado de falências. É muito útil ter advogados do seu lado e muitos oferecerão uma consulta gratuita para discutir sua situação. Existem até alguns advogados que aceitarão o seu caso de falência de empréstimos estudantis pro bono.

Inicie o processo entrando com a bancarrota do capítulo 7 ou 13 depois de determinar o que melhor se adequa à sua situação. Em seguida, Luiz Fernando Monteiro Bittencourt define que você ou seu advogado entrará com uma reclamação por escrito, que iniciará a ação adicional necessária para apagar seus empréstimos estudantis. Isso é chamado de processo adversário.

Então, cabe ao juiz avaliar sua situação. Se o tribunal de falências atender ao seu pedido, os empréstimos para estudantes poderão ser totalmente quitados, parcialmente quitados ou poderão ser recalculados com uma taxa de juros mais baixa.

É muito trabalho duro e tem sérias repercussões, mas é possível obter empréstimos para estudantes por meio de falência. Como sempre, faça sua pesquisa e verifique se você considerou todos os prós e contras antes de decidir se declarar falência é ideal para você como tomador de empréstimo de estudante.