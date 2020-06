Qualifica abre 1.400 vagas para cursos de capacitação a distância

Com o início gradativo da retomada da economia, a Prefeitura de São José dos Campos, por meio do Programa Qualifica São José, está com 1.400 vagas abertas de qualificação à distância. Os cursos são gratuitos e voltados para a área de segurança do trabalho, logística e recursos humanos. O objetivo é melhorar a capacitação dos candidatos às novas vagas de emprego que surgirão.

Cephas (Centro de Educação Professor Hélio Augusto de Souza)

As inscrições acontecem desta segunda-feira (8) até o dia 22. As aulas terão início em julho. Os cursos serão realizados em parceria com o Cephas (Centro de Educação Professor Hélio Augusto de Souza) e são oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho.

Para definição de novos cursos, que atendam às demandas do mercado de trabalho, são realizadas pesquisas junto ao mercado de trabalho e a partir das análises do Observatório do Mercado do Trabalho e Formação Profissional, que é vinculado ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Parcerias

Todas as aulas dos cursos oferecidos pela Prefeitura, por meio do programa Qualifica São José, são realizadas em parceria com entidades renomadas como Cephas (Centro de Educação Professor Hélio Augusto de Souza), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Senai (Serviço Nacional da Indústria) e Sesi (Serviço Social da Indústria) e Fundo Social, além de consultores renomados voluntários.

Cursos

Segurança e Medicina do trabalho

Noções de logística e logística reversa

Rotinas de recursos humanos e legislação trabalhista

Práticas de identificação e técnicas de arquivamento

Programa Qualifica São José

Inscrições

Site

www.sjc.sp.gov.br/qualifica

Telefone

Central 156

Somente a inscrição não implica em garantia da vaga. Os candidatos são selecionados por critério socioeconômico e os selecionados são formalmente comunicados pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Os cursos são gratuitos e serão ministrados por meio de convênio da Prefeitura e o Cephas – Foto: Divulgação