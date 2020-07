Luiz Gastão Bittencourt da Silva

Qual é o risco de jantar fora durante a pandemia de COVID-19, como nos relata Luiz Gastão Bittencourt da Silva.Existe algum risco, mas as autoridades de saúde dizem que existem precauções que você pode tomar para minimizar as chances de exposição ao vírus.Encomendar comida para viagem ou entrega ainda é a opção mais segura para obter comida de restaurante, de acordo com os Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças.Luiz Gastão Bittencourt da Silva diz que, se você decidir comer em um restaurante, é melhor optar por lugares ao ar livre, onde as mesas estão a pelo menos um metro e meio de distância, diz a agência. Jantar dentro de um restaurante que não reduziu sua capacidade ou mesas com distância segura representa o maior risco, afirma.O coronavírus se espalha através de gotículas emitidas quando as pessoas falam, riem, cantam, tossem ou espirram. Espaços internos são mais arriscados que espaços externos, porque pode ser mais difícil manter as pessoas afastadas e com menos ventilação, diz o CDCOs comensais devem avaliar que outras medidas de segurança o restaurante está tomando, de acordo com Luiz Gastão Bittencourt da Silva.Por exemplo, os servidores devem usar máscaras e o restaurante deve ter um processo para garantir que as pessoas não se reúnam muito enquanto esperam por uma mesa, diz Susan Casey Bleasdale, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Illinois em Chicago.Menus digitais ou descartáveis ​​e utensílios descartáveis ​​também são preferíveis, de acordo com o CDC. A agência diz que opções de pagamento sem toque, como as disponíveis no seu dispositivo móvel, são ótimas. Caso contrário, os restaurantes devem ter procedimentos para evitar o contato corpo a corpo com dinheiro e cartões de crédito.Se você estiver reunido em um restaurante com um grupo, Bleasdale sugere apenas jantar com pessoas que você conhece e verificar se elas estão se sentindo doentes ou com algum sintoma, como nos traz Luiz Gastão Bittencourt da Silva.Pessoas mais vulneráveis ​​a doenças graves causadas pelo vírus, como os idosos, podem querer evitar comer fora em restaurantes.