Qual é a melhor opção: prótese ou implante dentário? Confira como funcionam ambos os procedimentos, quais as vantagens e como escolher o melhor de acordo com as suas necessidades.

A substituição de dentes perdidos é uma prática comum na odontologia, proporcionando aos pacientes a chance de recuperar a função mastigatória, estética e a confiança no sorriso.

Diante das opções disponíveis, as duas principais escolhas são as próteses e os implantes dentários. Ambas possuem o propósito de substituir dentes perdidos, mas o caminho que cada uma segue é substancialmente diferente, assim como os resultados em longo prazo.

Qual é a melhor opção: prótese ou implante dentário?

As próteses dentárias podem variar desde dispositivos removíveis, como a dentadura, até soluções mais fixas, como pontes e coroas ancoradas em outros dentes.

Os implantes dentários, contudo, envolvem a colocação de uma estrutura de titânio diretamente no osso da mandíbula ou maxila, que serve de raiz artificial para o dente que será colocado sobre ele.

Ambas as técnicas têm vantagens e limitações, e a escolha entre prótese ou implante dentário deve ser feita baseada em uma série de fatores individuais, incluindo a saúde bucal geral do paciente, a quantidade e a qualidade do osso onde o implante será colocado, à disposição para submeter-se a um procedimento cirúrgico e questões econômicas.

Vamos adentrar nas características de cada um para entender qual pode ser considerada a melhor opção:

Prótese de protocolo dentário

A prótese de protocolo dentário são dispositivos artificiais destinados a substituir um ou mais dentes que foram perdidos.

Existem dois tipos principais de próteses: as fixas e as removíveis. As próteses fixas são aquelas que são permanentemente ancoradas na boca, seja por meio de cimentação em outros dentes, como as pontes, ou sobre implantes dentários.

As próteses removíveis incluem parciais, que substituem alguns dentes, ou completas, conhecidas popularmente como dentaduras, que substituem todos os dentes de uma arcada.

Vantagens das próteses dentárias:

– Custo: geralmente são mais acessíveis do que os implantes.

– Processo menos invasivo: não requer cirurgia para sua instalação.

– Tempo: o procedimento é concluído em um período mais curto.

– Versatilidade: podem ser adaptadas para quase todos os pacientes, mesmo aqueles com perda óssea significativa onde os implantes não seriam viáveis.

Desvantagens das próteses dentárias:

– Estabilidade: próteses removíveis podem deslizar ou se soltar, causando desconforto ou embaraço.

– Manutenção: requerem cuidados diários e adaptação do paciente.

– Sensação: podem não se sentir tão naturais quanto os implantes.

– Desgaste de outros dentes: próteses fixas dependem dos dentes adjacentes, que podem sofrer desgaste ao longo do tempo.

Implante dentário

Implantes dentários são considerados a fronteira da tecnologia de substituição de dentes. Eles consistem em pequenos postes, geralmente feitos de titânio, que são inseridos no osso da mandíbula para atuar como uma raiz artificial.

Uma vez que o osso tenha se integrado ao implante, um processo chamado de osseointegração, uma coroa é fixada ao implante, proporcionando um dente artificial que se parece e funciona como um dente natural.

Vantagens dos implantes dentários:

– Estabilidade: uma vez integrados, os implantes são extremamente estáveis.

– Sensação e funcionalidade próximas à de um dente natural.

– Durabilidade: podem durar uma vida inteira com cuidados adequados.

– Preservação do osso: estimulam o osso subjacente, prevenindo a reabsorção óssea.

– Não afetam dentes adjacentes: ao contrário das pontes, não há necessidade de desgastar dentes saudáveis.

Desvantagens dos implantes dentários:

– Custo: são mais caros do que próteses dentárias.

– Cirurgia: requerem um ou mais procedimentos cirúrgicos.

– Tempo: necessitam de um período de cicatrização de alguns meses.

– Condições de saúde: não são adequados para todos os pacientes, como aqueles com doenças crônicas, fumantes ou com perda óssea severa.

Qual é a melhor opção: Prótese ou implante dentário?

A escolha entre prótese e implante dentário depende de uma avaliação cuidadosa das necessidades, desejos, saúde bucal e econômica do paciente. A interação desses fatores, juntamente com o aconselhamento de um dentista qualificado, guiará a tomada de decisão.

Uma avaliação dentária completa deve ser realizada para cada caso. Isso incluiria a análise do histórico médico e dental do paciente, exames bucais minuciosos, radiografias e, quando necessário, tomografias computadorizadas para avaliar a quantidade e qualidade do tecido ósseo disponível para sustentar os implantes.

Além disso, o estilo de vida do paciente, a importância da estética e a disposição a realizar manutenções periódicas são fatores que também devem ser considerados na escolha entre próteses e implantes.

Há também a consideração do impacto psicológico e de qualidade de vida que cada opção pode oferecer. Algumas pessoas podem experimentar benefícios significativos no bem-estar e na confiança ao optar por implantes por serem mais parecidos com os dentes naturais e mais seguros durante atividades como falar e comer.

Entretanto, embora os implantes dentários ofereçam muitas vantagens, é fundamental lembrar que nenhum tratamento é universalmente aplicável ou será categoricamente “melhor” para todos os pacientes.

Aqueles que não estão aptos ou não desejam passar por cirurgia, ou que têm limitações financeiras, podem encontrar nas próteses uma alternativa adequada e satisfatória.

Por fim, abordando a questão central: o que é “melhor” – próteses ou implantes dentários – não é uma resposta que possa ser generalizada. Depende da análise criteriosa e personalizada para cada paciente, ponderando os prós e contras de cada método e alinhando as expectativas às possibilidades reais.

Preço do implante e da prótese dentária

O custo de implantes e próteses dentárias pode variar consideravelmente, dependendo de vários fatores como a região do país, a clínica ou profissional escolhido, o tipo de material utilizado, e a complexidade do procedimento.

Implantes dentários envolvem a inserção de uma estrutura metálica, normalmente de titânio, no osso maxilar, abaixo da gengiva para permitir a montagem de uma coroa ou prótese.

O preço de um implante dentário pode variar de R $1.500 a R $3.000 por dente, mas esse valor pode ser significativamente mais alto em clínicas especializadas ou com profissionais de renome.

Além disso, a prótese dentária, que é a parte visível do dente, tem seu custo adicional. Próteses podem ser fixas, móveis ou totais, e o preço pode variar de R $800 a R $2.500 ou mais por dente para próteses fixas sobre implantes. Próteses móveis ou totais têm um custo variável que pode ir desde poucos até vários milhares de reais, dependendo do material e do trabalho necessário.

Importante destacar que além do custo do implante e da prótese, pode ser necessário realizar procedimentos adicionais, como enxertos ósseos ou tratamentos de gengiva, que também influenciam no preço final.

Planos de saúde e odontológicos podem oferecer cobertura parcial ou benefícios que diminuem os gastos do paciente. É recomendável realizar uma cotação detalhada com diferentes profissionais para obter um tratamento que se encaixe no orçamento sem comprometer a qualidade do serviço.

Image by freepik