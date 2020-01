PUMA apresenta nova linha de treino e viagem do Palmeiras durante a Florida Cup

A PUMA anuncia o lançamento da linha de uniformes de treino e viagem do Palmeiras para a temporada 2020. São mais de 30 itens como camisetas, camisas polo, jaquetas, moletons, shorts, calças, bonés, bolsas, bolas, entre outros, com preços iniciais de R$59,90, para acessórios, e R$129,90, para vestuário. A partir de hoje, sexta-feira (10), a primeira parte da coleção já estará disponível no PUMA.com e canais de vendas do Palmeiras (loja físicas e online). A partir de 20 de janeiro, as lojas Centauro, Futfanatics, Netshoes e Bayard também receberão parte da coleção.



“Com elementos de inovação e contemporaneidade, a linha 2020 desenvolvida para o Palmeiras segue os padrões da PUMA para grandes times internacionais, como Manchester City e Milan”, diz Fábio Kadow, Head de Marketing da PUMA Brasil. “Criamos uma linha com extensa variedade de produtos e em diferentes faixas de preços. O torcedor palmeirense terá várias opções para vestir produtos oficiais do clube”, conclui.



Atletas e comissão técnica estrearão as novas peças já no embarque para a sexta edição da Florida Cup, torneio internacional que ocorrerá entre 13 e 20 de janeiro, na Flórida, Estados Unidos. Como parte do projeto de internacionalização do clube, PUMA e Palmeiras farão ativações em conjunto durante a competição. Será possível participar de um Meet&Greet com jogadores na loja United World Soccer, no Florida Mall, no dia 13, a partir das 18 horas (horário local), além de encontrar o Espaço Palmeiras nos parques da Universal Studios e Exploria Stadium. Dentro do Espaço, os visitantes poderão conhecer a nova linha da PUMA pessoalmente e tirar fotos com troféus. Também haverá interações com as mascotes Porco Gobatto e Periquito, que desafiarão os visitantes para partidas de videogame e futmesa.



“Após um primeiro ano bem-sucedido da parceria entre Palmeiras e PUMA, é com alegria que iniciamos a temporada com o lançamento da coleção 2020 na Florida Cup. Para ampliar o alcance da nossa marca, que já está presente nos Estados Unidos, faremos uma série de ativações voltadas ao público durante o torneio”, afirma Roberto Trinas, diretor de Marketing do Palmeiras.







A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo que projeta, desenvolve, vende e comercializa calçados, vestuário e acessórios. Há 70 anos, a PUMA impulsiona o esporte e a cultura, criando produtos para os atletas mais rápidos do mundo. Os produtos trazem performance e esporte inspirados no lifestyle de categorias como Futebol, Running e Training, Basquete, Golfe e Motorsport. A PUMA colabora com designers e marcas renomadas, trazendo influências esportivas para a cultura de rua e moda. O grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e Dobotex. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega mais de 13 mil funcionários em todo o mundo e está sediada na cidade de Herzogenaurach, Alemanha. Para mais informações, acesse www.puma.com.

