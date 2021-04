Público Aprova Mosaico Jazz Festival, um Formato Inédito de Show On line e Interativo

O Mosaico Jazz Festival, uma apresentação musical online e interativa, conquista público em seu primeiro dia de exibição em plataforma desenvolvida especialmente para este projeto. Mais de 3.500 pessoas acessaram o musical no último dia 9. A expectativa é que nas próximas duas sextas-feiras (16 e 23 de abril), quando prossegue o Festival, mais internautas interajam com esta nova maneira de assistir a um espetáculo.

“Para esta primeira semana o que a gente atingiu de espectadores – usuários está dentro do projeto. Agora para os outros dois dias, a expectativa é que aconteça um crescimento exponencial de acessos, porque o Mosaico Jazz Festival irá somar novas músicas e mais conteúdos”, relatou Cleverson Oliveira, idealizador do projeto e produtor musical.

No primeiro dia do Festival também foi detectado que as pessoas consideraram fácil o acesso ao Mosaico Jazz Festival.

“O público conseguiu acessar bem a plataforma musical, o retorno de muitos deles foi que é fácil escolher as etapas de interação, tornando – se uma prazerosa brincadeira”, revelou Oliveira.

Entre os 12 músicos participantes do Mosaico Jazz Festival, um ponto em comum, trata-se de uma experiência inédita. – “O dinamismo do Mosaico Jazz Festival é uma das melhores experiências musicais que já degustei. Um projeto auspicioso para um tempo com tantas incertezas”, declarou Marquinho Sax.

O Mosaico Jazz Festival continua, nesta semana, na sexta-feira dia 16 de abril, às 19h será inserido mais um menu de opções musicais, com o tema Amarelo. No dia 23 de abril, às 19h, último dia da apresentação interativa, o festival disponibilizará o tema Pro Meu Amor. Ao todo são 243 opções musicais.

A dinâmica da apresentação segue com o espectador escolhendo o tema, na sequência, a escolha dos instrumentos e assim que formar a banda, o usuário/telespectador clica no link que leva direto para o canal no Youtube, do “Mosaico Jazz Festival”.

O Mosaico Jazz Festival é um projeto contemplado pelo ProAc Expresso Aldir Blanc – Edital Lab 40 – Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. O desenvolvimento da plataforma de interação e produção executiva é da Travessia Cultural, empresa que realiza consultoria, projetos e desenvolve produtos para atender com qualidade a demanda desse mercado musical.

“Mosaico Jazz Festival”

Quando: abril (16 e 23) às 19h.

Onde: www.mosaicojazzfestival.com.br