PSL de São José dos Campos reúne pré-candidatos e deputada Leticia Aguiar é aclamada para concorrer ao Paço Municipal

Após colocar seu nome à disposição, Leticia Aguiar foi aplaudida de pé pelos presentes e aclamada imediatamente

A deputada estadual Leticia Aguiar (PSL) participou, na manhã deste sábado (25) do “PSL EM MOVIMENTO”, o Partido Social Liberal de São José dos Campos iniciou 2020 com o projeto de mudança e renovação. “Hoje, começamos a caminhada rumo as eleições, nosso papel é oferecer uma alternativa para o joseense. O objetivo é propor políticas públicas capazes de melhorar a vida das pessoas. É preciso elevar o nível dos vereadores, pois parte deles, já não representam mais os anseios da população”, disse o presidente do PSL de São José, Anderson Senna.

Auditório Lotado Foto:Divulgação

“PSL EM MOVIMENTO”

Em um auditório lotado com lideranças vindas de todas as regiões da cidade, a deputada estadual Leticia Aguiar falou sobre a força e a importância do Vale do Paraíba e de São José dos Campos no cenário nacional: “Desde que assumi o mandato tenho trabalhado pelas pessoas, visitando de perto entidades, hospitais e grupos de pessoas que estão acreditando, não só no sucesso do governo Bolsonaro, mas também na mudança que acontecerá nestas eleições municipais”, afirmou a deputada, ao agradecer a cada um dos presentes, pelo apoio e confiança. Leticia ainda relembrou todo o caminho percorrido desde sua campanha para vereadora em 2016 e reforçou: “Esse grupo está organizado e preparado”.

Deputada Leticia Aguiar

Muito aplaudida, a deputada Leticia Aguiar declarou que após muitas conversas com apoiadores e lideranças da cidade está à disposição do PSL para as eleições municipais:

“A população de São José dos Campos precisa de novas lideranças. Muitas pessoas me perguntam, outras me incentivam para que eu me coloque à disposição da cidade em que nasci. Por isso, hoje, diante de todos os membros do PSL de São José dos Campos, coloco meu nome à disposição do partido” disse a parlamentar, que após o anúncio, foi aplaudida de pé pelos presentes e aclamada imediatamente para concorrer ao Paço Municipal.

Deputada Letícia Aguiar Foto:Divulgação

Anderson Senna, presidente do PSL de São José dos Campos

Logo após, Anderson Senna, presidente do PSL de São José dos Campos, emocionado, destacou o crescimento do partido desde as eleições e reforçou que a união de todos será responsável por um PSL mais forte e representativo em São José dos Campos e região: “Nosso papel é identificar pessoas comuns com a vocação para serem políticos”.

“Todo ano são sempre os mesmos, vereadores com 3, 4, 5, até 6 mandatos, a população já não aguenta mais. Esse evento de hoje mostra que estamos no caminho certo, o caminho da mudança, da renovação.

Quanto ao nome da deputada Leticia Aguiar para disputar a majoritária, ela está pronta, defensora dos colégios públicos militares, tem capacidade e prioriza o bem-estar das pessoas em primeiro lugar. São José dos Campos nunca teve a oportunidade de eleger uma mulher de direita e conservadora“, declarou o Senna.

Presidente do diretório municipal e líder do PSL na região, Senna destacou o papel do PSL no Brasil e reafirmou o compromisso com o joseense: “Vivemos um novo momento, estamos resgatando valores que foram perdidos. A esquerda sangrou demais o país e a nossa cidade. Temos uma grande responsabilidade e vamos trabalhar para dar ao joseense, segurança, saúde, emprego e dignidade, trabalhando para mudar a vida das pessoas”, disse.