Protesto contra o governo Bolsonaro em São José dos Campos

Centrais sindicais, sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais realizarão, nos dias 10, 11 e 12, uma Jornada de Lutas pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Serão três dias de manifestações em defesa da vida, da saúde e do emprego.

Como parte das atividades na região, houve um ato silencioso nesta sexta-feira (10/07), às 10h00, em frente ao Pronto Socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos. Os manifestantes estavam de preto e carregaram cruzes em homenagem aos profissionais da saúde e todos que morreram vítima do coronavírus.

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos

No mesmo dia, houve protestos em frente às fábricas, organizados pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. A classe trabalhadora vem sofrendo duramente com as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro, que permite a redução de salários e flexibilização de direitos durante a pandemia.

Há, ainda, planos do governo para a reedição do contrato verde e amarelo, com mais retirada de direitos.

Atividades nacionais

A Jornada de Lutas terá atividades nacionais, já confirmadas em diversos estados e no Distrito Federal. Haverá ações presenciais e virtuais, como um twitaço, às 11h, e panelaço, às 20h, ambos no dia 10.

Em todas as manifestações presenciais, serão mantidos os protocolos de segurança para prevenção ao coronavírus.

“Bolsonaro está levando o país ao caos, com os brasileiros sem suporte suficiente para aguentar o desemprego, serviços de saúde precários e uma economia em frangalhos. Esta é uma política genocida que tem de ser barrada imediatamente. Por isso, defendemos a saída de Bolsonaro e Mourão, com a chamada de novas eleições”, afirma o presidente do Sindicato, Weller Gonçalves.

A unidade pelo Fora Bolsonaro é integrada pelo PSTU, PSOL, PT, PCdoB, UP, PCB, PCO, PSB, PDT, Rede, CUT, Força Sindical, CSP-CONLUTAS, CTB, Intersindical, UGT, CSB, CGTB, Nova Central, Frente Brasil Popular, Frente Povo sem Medo, torcidas organizadas, entre outros.