Promoção da HyperX e KaBuM! vai equipar o quarto de vencedor com produtos gamer de alta performance

Ter um quarto gamer todo equipado com os melhores produtos é o sonho de muitos jogadores. E, em breve, será realidade para um deles. Está no ar a promoção ‘Quarto Gamer powered by HyperX’ promovida pela HyperX, divisão gamer da Kingston Technology, e pelo KaBuM!, primeiro e maior e-commerce de informática e eletrônicos da América Latina. Até 21 de fevereiro, os consumidores terão direito a um número da sorte a cada R$150 em produtos HyperX comprados pelo site do KaBuM!. Com o cupom em mãos, basta cadastrar-se no hotsite da promoção para concorrer ao super prêmio. O quarto gamer terá mais de 15 produtos, entre periféricos, mobiliário, acessórios, videogames, componentes e uma smart TV.

O sorteio será realizado no dia 4 de março e o vencedor terá o seu quarto turbinado com um SSD HyperX FURY 3D de 480GB, um kit de 16GB de memória RAM DDR4 HyperX FURY RGB de 2666MHz, um teclado mecânico HyperX Alloy Origins, um mouse HyperX Pulsefire Surge, um mousepad HyperX Fury S Speed, um headset HyperX Cloud Flight, um case para headset HyperX, um microfone HyperX Quadcast, um headset HyperX Cloud Stinger (PS4), um carregador HyperX ChargePlay Duo para controles de PS4, um gabinete Aerocool Scar Mid Tower, um monitor AOC de 24’’, uma smart TV AOC de 32’’, uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060 e um console PlayStation 4, além de móveis e decoração.

“A HyperX tem a filosofia ‘We are All Gamers’, e, como jogadores e fabricantes, sabemos das vantagens que os equipamentos de alta performance proporcionam ao usuário, seja em relação ao conforto, à comunicação com companheiros de time, gráficos ou desempenho. Certamente, o vencedor da promoção Quarto Gamer powered by HyperX terá todas as condições de alçar seu jogo a um novo patamar”, disse Fabio Bottallo, gerente sênior de marketing da HyperX na América Latina. “O KaBuM! é um grande parceiro da HyperX e mais uma vez estamos juntos pensando em ações focadas nos gamers”.

KaBuM!

O regulamento da promoção está disponível em https://www.kabum.com.br/hotsite/quartogamerhyperx/Regulamento_QUARTO-GAMER.pdf.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos, visite https://www.hyperxgaming.com/br.

HyperX

A HyperX é a divisão gamer da Kingston Technology, a maior fabricante de memórias independente do mundo, e tem como objetivo oferecer componentes e periféricos de alto desempenho a gamers de consoles e PC, integradores e usuários avançados de dispositivos móveis. Há 18 anos, a missão da HyperX tem sido desenvolver produtos gamers – memórias de alta velocidade, SSDs, headsets, teclados, mouses, carregadores para controles de console, pendrives e mousepads – para todos os tipos de jogadores. A premiada marca HyperX é reconhecida por seus produtos, que reúnem máximo conforto, performance e confiabilidade, além de visual único. Celebridades, gamers profissionais, entusiastas de tecnologia e overclockers do mundo todo confiam e usam os produtos da HyperX, pois eles atendem os mais altos níveis de exigências e são feitos com os melhores componentes do mercado. Recentemente, lançou a campanha “We’re All Gamers”, em que os embaixadores da marca se transformam em heróis e encarnam o espírito gamer.

Visite a #HyperXFamily em www.facebook.com/HyperXBrasil/ e www.hyperxgaming.com/br e saiba como os produtos da HyperX podem aprimorar a experiência de jogo tanto dos usuários de consoles quanto de PCs e dispositivo móveis. Seja qual for o nível de habilidade e o tipo de game, a HyperX atende a todos os jogadores. We’re All Gamers (Somos todos gamers).