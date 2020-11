Projetos Sociais da Suzano participam da exposição Design Oriundi em São Paulo

Com curadoria de Joice Joppert, evento reúne programação diversificada com a apresentação de produtos artesanais e painéis de debate

A Suzano está confirmada no lançamento da exposição Design Oriundi, uma mostra que fomenta as origens do design brasileiro, com criações de mais de 20 designers, entre eles Guto Requena, Nao Yuasa, Guilherme Wentz e Pedro Petry. Com curadoria de Joice Joppert, CEO da Objeto Brasil – Oscip –, o evento, iniciado ontem (09), conta com a exposição de produtos artesanais desenvolvidos por comunidades regionais apoiadas pela companhia, e receberá visitantes até 22 de novembro.

Design Weekend

A exposição, parte da programação da Design Weekend – semana mais importante do Design no Brasil –, celebra os imigrantes, como italianos, árabes, japoneses, portugueses, espanhóis, judeus e outros povos, e sua influência no Design, Indústria e Cultura do País. A mostra tem dois módulos e está ambientada em duas lojas icônicas da Rua Gabriel Monteiro da Silva: By Kamy e Idália Italian Design.

O público que visitar o local poderá conhecer diversos produtos como cestas e sabonetes desenvolvidos por comunidades tradicionais de quebradeiras de coco babaçu do Maranhão, parte do projeto Pindowa, além de peças de cerâmicas produzidas na zona rural de Cunha (SP) por meio do Cerâmica Vargem do Tanque, idealizado pela Suzano em parceria com o ICCC (Instituto Cultural de Cerâmica de Cunha).

O desenvolvimento dos produtos tem a direção artística do designer Renato Imbroisi, que trabalha em parceria com a Suzano na promoção da cultura local em regiões onde a empresa possui operações.

A programação da Design Oriundi também conta com uma série de painéis online e presenciais que abordam desde economia criativa até acessibilidade. A Suzano será representada por Israel Batista, coordenador de Sustentabilidade da companhia, em evento sobre Design, Artesanato e Inclusão Social a ser realizado em 13 de novembro partir das 16 horas. Mediado por Joice Joppert, o evento terá a participação de Renato Imbroisi e da também designer Marisa Ota, diretora da Paralela Fair.

“É a partir de iniciativas como esta que conseguimos fomentar a valorização da cultura local e desenvolver comunidades com enorme potencial, a fim de impulsionar aspectos econômicos, educativos e sociais, que são fundamentais neste momento”, afirma Israel.

A programação da exposição Design Oriundi e mais informações sobre os painéis podem ser acompanhadas por meio do site: www.designoriundi.com.br.

Projeto SP_Martini Piccinini

Design Oriundi 2020

Mostra: 9 a 22 de novembro

Endereços:

BY KAMY – AL. Gabriel Monteiro da Silva 1147

IDÁLIA – Al. Gabriel Monteiro da Silva 1998

Horário de visitação: das 9 às 18h.

Acesso painéis/lives: https://designweekend.com.br/evento/design-artesanato-e-inclusao-social/

Projeto SP_Martini Piccinini

Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de árvores, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.