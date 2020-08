PROJETOS SOCIAIS DA COOP BENEFICIAM FEDERAÇÃO DAS APAEs

A Coop – Cooperativa de Consumo já repassou à Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado de São Paulo (Feapaes) a doação de R$ 227.833,74, cujo valor refere-se a dois projetos sociais, mantidos pela Cooperativa, que envolvem a venda da Revista Coop e arrecadação do Troco do Bem, nos meses de abril, maio e junho deste ano.

Revista Coop

A Revista Coop é uma publicação mensal da Cooperativa, vendida aos cooperados e clientes por R$ 3,10 e que destina desde 2010 para a Feapaes, a metade do valor de cada exemplar, descontados os impostos. Já o Troco do Bem, lançado em 2012, sugere aos cooperados e clientes a doação de centavos de troco das compras pagas em dinheiro, cujo valor é repassado na íntegra.

Feapaes

“O repasse deste segundo trimestre foi superior ao anterior e é resultado do apoio e boa vontade de cooperados e clientes aos compromissos sociais da Coop, que têm a proposta de levar melhor qualidade de vida aos cerca de 3 mil assistidos de 10 unidades da APAE, localizadas nas cidades de atuação da Coop. Ajuda bastante oportuna em um momento que tem afetado diretamente a receita da instituição”, explica Camila Tobias, analista de Responsabilidade Social.

APAE

Só em 2019, cooperados e clientes garantiram à APAE quase R$ 860 mil, que somados com as demais doações realizadas desde 2010, quando a parceria com a Coop foi firmada, totalizam R$ 4,4 milhões ao longo do período.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.