PROJETO PROMOVE OFICINAS ONLINE COM FOCO EM CRIATIVIDADE E AUTOCONHECIMENTO DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL

Se você tem interesse em artes visuais, artes de corpo e processos criativos, a mostra Latente incomum irá promover cinco oficinas gratuitas nos meses de fevereiro e março. Com objetivo de diluir as fronteiras entre público e artistas, serão ofertadas 20 vagas por atividade, que reúnem artistas com diferentes expertises. Os trabalhos resultantes das oficinas irão compor uma mostra de arte online. As inscrições poderão ser feitas pelo site linktr.ee/latenteincomum – Para se inscrever e participar não é necessário ter experiência prévia.

Com foco nas áreas da escuta, escrita, desenho, dança e fotografia, as oficinas serão ministradas por Juliana Fiebig, (Atriz, diretora teatral e artista visual), Melissa Rahal (Fotógrafa, videomaker e produtora cultural), Regiane da Silveira, (Artista e terapeuta), Elisa Castro, (Artista e professora), Célia Barros, (Artista, curadora e educadora) e Robson Jacqué, (Diretor artístico, coreógrafo e performer).

A curadoria dos trabalhos realizados pelos alunos ficará a cargo de Célia Barros que irá acompanhar todas oficinas em contato com educadores e alunos. Para se inscrever os interessados devem acessar o site do projeto e preencher um formulário online. O projeto Latente incomum – mostra de arte online é realizado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc n 14.017, de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública.

Oficina de Apreciação da imagem e Cianotipia

Dias 1, 8, 15 e 22 fev – (segundas, 19h – 21h)

Com Juliana Fiebig (Atriz, diretora teatral e artista visual) e Melissa Rahal (Fotógrafa, videomaker e produtora cultural)

Esta atividade pretende introduzir seus participantes no universo de análise de imagens e da Cianotipia, que consiste em um processo de impressão fotográfica em tons azuis e ciano mediante a utilização de sais de ferro. Também serão exploradas as possibilidades criativas existentes nesta técnica, com o mote O Indivíduo no Coletivo para a criação de imagens únicas mediante a combinação de diversos fotos e materiais

Oficina de escrita

Dias 2, 9, 16, 23 de fevereiro – (terças, 17h – 18h30)

Com Regiane da Silveira, Artista e terapeuta

A oficina promove uma organização da rotina pelo viés da escrita e de uma busca da identidade pela contação de histórias. Um convite à expressão por meio de pequenos textos que relatam a simplicidade do nosso cotidiano, em formato de sarau com microfone aberto a partir de leituras, canções e processo criativo para a escrita.

Oficina de escuta

Dias 5, 12, 19 e 26 de fevereiro – (sextas, 18h – 20h)

Com Elisa Castro, Artista e professora

Oferecer espaços virtuais de interlocução que acolham questões relativas aos sentimentos de medo/angústia para transformar o medo em uma bandeira, por meio da imagem/palavra/desenho o indizível, oferecendo meios técnicos de artes plásticas. Os co-autores e participantes realizarão uma ação coletiva de intervenção urbana, instalando o trabalho nas janelas de suas casas.

Oficina de desenho

Dias 6, 13, 20 e 27 de fevereiro – (sábados, 10h – 12h)

Com Célia Barros, Artista, curadora e educadora

A casa como lugar amplo de aprendizado e o momento da aula online como espaço de confiança. A partir de disparadores iniciais os participantes serão convidados a dialogar entre si por meio de intervenções artísticas, tirando partido das ferramentas virtuais, desconstruindo o lugar da autoria para compor uma obra coletiva.

Oficina de dança invisível

Dias 14, 21, 28 de fevereiro e 7 de março (domingos, 15h – 17h)

Com Robson Jacqué, Diretor artístico, coreógrafo e performer

O caminho é a criação de ações gestuais expressivas que ocupem um espaço-tempo mínimo por onde cada participante da oficina possa passear em um local público pré-estabelecido (com todos os cuidados sanitários vigentes) escutando suas músicas preferidas ou sugeridas. O objetivo é alcançar uma proposta em dança autoral e performativa, a partir do corpo focado na pesquisa da presença cênica, sob as idéias de Klauss Vianna e do sistema de Rudolf Laban.

Latente incomum

Inscrições:

linktr.ee/latenteincomum

www.facebook.com/latenteincomum

www.instagram.com/latente_incomum/