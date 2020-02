Projeto itinerante e gratuito de cinema chega a mais quatro cidades do interior paulista

Cinemóvel Carrefour vai visitar o interior de São Paulo e tem programação que destaca importância da alimentação saudável

Uma sala de cinema itinerante, climatizada, com telão de 120 polegadas e carregada com a magia do cinema chegará a Santo Antônio do Pinhal no próximo dia 27 de fevereiro. O projeto visitará ainda as cidades de Taubaté (de 02 a 04 de março), Guaratinguetá (nos dias 05 e 06) e Cachoeira Paulista, de 09 a 13/03. Com programação totalmente gratuita, o Cinemóvel Carrefour vai promover sessões com episódios das séries ‘Peixonauta’ e ‘O Show da Luna!’, além de exibir a animação ‘O Mundo Animal de Bibi’ e o documentário ‘Fonte da Juventude’.

Cinemóvel

O projeto já passou por cidades paulistas e mineiras e até abril vai passar também pelo Rio de Janeiro. “Como viajamos o País, estacionando em cidades ou localidades onde muitas vezes há pouca oferta de atrações culturais gratuitas, ajudamos a descentralizar a cultura e a formar plateias”, diz Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura. Ele destaca ainda a opção por divulgar o audiovisual brasileiro. ‘Peixonauta’ e ‘O Show da Luna!’, ambas da Pinguim Content, parceira do projeto, são dois grandes sucessos recentes da produção nacional.

“Por meio dessa ação cultural, levamos entretenimento e conhecimento a crianças e adolescentes. Priorizamos também audiovisuais que ensinam sobre hábitos saudáveis de alimentação a este público”, avalia Lucio Vicente, Head de Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil. O documentário Fonte da Juventude, produzido pela Pindorama Filmes, traz entrevistas com especialistas em agricultura, saúde e culinária e aborda a importância da alimentação saudável com base na biodiversidade brasileira.

No Cinemóvel, o público vive a sensação do cinema. A sala escura tem 30 poltronas e espaço para cadeirantes. A infraestrutura inclui ainda rampa de acesso para cadeirantes e som estéreo. No fim das sessões, os participantes recebem cartilhas educativas sobre alimentação saudável.

Cinemóvel Carrefour

Essa é a quinta edição do Cinemóvel Carrefour, que integra o Gira Brasil. Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto é realizado pelo Ministério da Cidadania e Magma Cultura e patrocinado pelo Carrefour Soluções Financeiras. Desde 2015 já foram promovidas 894 sessões de cinema para 21.608 pessoas em 49 cidades.

Cine Carrefour-Caminhão-Foto:Gabriel Borghi

Roteiro

27 e 28/02 – Santo Antônio do Pinhal/SP – Praça Emancipadores – Boulevard Araucária 44

02 a 04/03 – Taubaté/SP – EMEIEF prof. Ciniro Mathias Bueno – Via de Acesso 7-354 – Chácara Ingrid – Bairro Barreiro

05 e 06/03 – Guaratinguetá/SP

05/03 – Estação Cidadania Cultura – Av. Prof. Rodrigues Alckmin, s/n – Parque do Sol

06/03 – Praça Vista Alegre – Rua Niterói – Vista Alegre

09 a 13/03 – Cachoeira Paulista/SP

Praça Pedro Filho – Av. Coronel Domiciano – Centro

16 a 18/03 – Resende/RJ

19 a 20/03 – Barra Mansa/RJ

23 a 27/03 – Volta Redonda/RJ

Praça Rotary – Rua Gal. Oswaldo Pinto da Veiga, s/n – Vila Santa Cecília

30/03 a 03/04 – Rio de Janeiro/RJ