Programa de benefícios às entidades da COOP recebe projetos de instituições

Até o dia 30 de junho, a Coop receberá os projetos de instituições interessadas em participar do Programa de Benefícios às Entidades, cujo valor total para este ano é de R$ 540 mil e foi aprovado durante Assembleia Geral Ordinária, no último mês de março.

Este programa tem a finalidade de apoiar ações e iniciativas das instituições nas cidades onde a Cooperativa se faz presente (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Sorocaba, Tatuí, Piracicaba, São José dos Campos e Rio Grande da Serra, se houver disponibilidade), visando a transformação e promoção social das parcelas da população em situação de vulnerabilidade por meio do fornecimento de recursos financeiros para a elaboração de projetos sociais.

A iniciativa faz parte da plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem Pra Comunidade e acontece desde 2002, tendo beneficiado até o momento 258 entidades com a verba de mais de R$ 5 milhões.

Neste ano, em caráter de exceção a Coop aceitará projetos que contemplem despesas do dia a dia, como compra de fraldas descartáveis, medicamentos, alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal, aluguéis, dentre outras, exceto despesas com salários, encargos trabalhistas e previdenciários, impostos, taxas, aquisição de veículos e assessoria técnica para acompanhamento de obras.

As instituições beneficentes deverão enviar seus projetos para o e-mail camila.tobias@coopsp.coop.br, contendo o histórico da entidade (data de fundação, público atendido, regime de atendimento e número de beneficiados) e detalhamento dos objetivos sociais, necessidades da instituição e metas a serem atingidas.

Programa de Benefícios às Entidades da COOP

Os projetos serão analisados de acordo com sua efetividade para a promoção e desenvolvimento social dos atendidos, podendo envolver as áreas de educação e assistência social, voltadas para crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias. Após selecionadas as entidades contempladas, as visitas técnicas serão por videochamadas.

Coop

A Coop fechou o exercício de 2020 com faturamento total de R$ 2.618 bilhões, possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 108 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 74 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade. Site: https://www.portalcoop.com.br

Coop Faz Bem Pra Comunidade