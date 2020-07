Programa Crédito Retomada aprova R$ 35 milhões para pequenos negócios em apenas uma semana

Modelo de parceria estabelecido entre Sebrae-SP e fintechs supera expectativa em seus primeiros dias de existência aprovando recursos facilitados e sem burocracias

Lançado na última sexta-feira (17) para auxiliar o empreendedor na superação dos impactos causados pela crise da Covid-19, o Programa de Crédito Retomada completa uma semana com R$ 35 milhões em crédito facilitado e sem burocracia, aprovados para micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo. Iniciativa do Sebrae-SP e fintechs BizCapital e Nexoos já disponibilizou R$ 2 milhões em recursos para mais de 100 pequenos negócios até o momento. O restante do dinheiro deverá ser liberado nos próximos dias, mantendo a média de sete dias úteis entre a solicitação do crédito pelo empreendedor, aprovação e repasse dos recursos pelas fintechs. A expectativa é de que os R$ 50 milhões ofertados nesta primeira fase do projeto terminem nas próximas semanas.

Fintechs

“Estamos muito felizes com o resultado alcançado até o momento, que se mostrou acima das nossas expectativas. Já estamos trabalhando em busca de novos parceiros para que mais recursos estejam disponíveis em breve para os pequenos negócios do Estado. Este modelo com as fintechs, online, facilitado e sem burocracias, está comprovado que dá muito certo. O empreendedor precisa de crédito rápido neste momento e está conseguindo”, comemora o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.

Microempreendedores individuais (MEIs) e produtores rurais têm acesso a até R$ 20 mil, com juro zero. Microempresas (MEs) podem solicitar até R$ 60 mil com taxas de 0,35% a 0,7% ao mês. O pagamento possui carência de seis meses. No total, o empreendedor terá de 36 a 48 meses para quitar o valor emprestado. Os recursos poderão ser usados para capital de giro, pagamento de salários atrasados, de contratos e aluguel, dentre outras necessidades atreladas ao pequeno negócio.

Micro empresário de São Paulo, no bairro do Tatuapé, Zona Leste da capital, Valdir Colaneri é proprietário da empresa Artefato para Festas Novo Sol, atuante em um dos segmentos mais prejudicados por conta da pandemia. Com o pequeno empreendimento fechado há quase quatro meses, o empresário já havia tentado recursos em diversas linhas de crédito, mas conseguiu apenas via o Programa de Crédito Retomada. “Com esse empréstimo vamos conseguir quitar algumas pendências de impostos e com fornecedores, além de aplicar em capital de giro para nos dar um fôlego para essa retomada”, explica. De acordo com Colaneri, a transação completa durou três dias úteis.

Situação similar é a da microempreendedora individual Fernanda Leite, que trabalha com consultoria de moda para empresas no bairro da Mooca, também na Zona Leste de São Paulo. A empreendedora ficou sem faturamento entre os meses de março e maio e utilizou toda a sua reserva para as despesas do empreendimento, entre aluguel de espaço e pagamento da funcionária. Com o recurso, vai conseguir um alívio no fluxo de caixa para seguir com a empresa. “O processo todo foi muito rápido, com um atendimento ótimo! Solicitei na sexta (17) e recebi na quarta (22). Só não foi mais rápido porque demorei para organizar os documentos solicitados”, comenta.

Sebrae-SP

Com toda a operação do Programa de Crédito Retomada feita pelas fintechs, o Sebrae-SP segue atuando como orientador. Todos os participantes do programa serão acompanhados por especialistas, por meio de consultorias individuais e encontros coletivos remotos. “Vamos agregar todo o nosso conhecimento em educação empreendedora para avaliar o uso do crédito e ajudar na busca de soluções para a sobrevivência e evolução do negócio”, afirma Wilson Poit.