Todo ano vem os estudiosos falando quais serão as profissões do futuro. Desta vez, quero sair na frente e afirmar quais serão as profissões no Marketing Digital que vão bombar. Pode escrever e me cobrar depois

Não é novidade para ninguém o enorme potencial das redes sociais. Na minha visão, a atividade redes sociais será a maior geradora de empregos, pelo menos para os próximos 20 anos.

O Marketing Digital, ou adentrando mais a ele… as Redes Sociais, fazem parte de uma “cadeia de profissões”, que é, basicamente, uma gama de funções que trabalham entre si, formando um workflow, sempre respeitando a hierarquia da empresa. Vou citar um exemplo:

Marketing Digital

O estrategista de marketing digital monta, obviamente, a sua estratégia e manda ao SMM (Social Media Marketing). Assim, ele repassa esse briefing ao Designer e ao Gerador de Conteúdo que, ao finalizarem seu trabalho, retornam ao SMM para que ele possa aprovar e mandar ao Atendimento, que fará a ponte com o cliente. Porém, em muitas empresas, o próprio SMM pode fazer isso.

Porém, para entender completamente esse fluxo de trabalho, é necessário desmembrar e detalhar cada uma dessas profissões:

ATENDIMENTO SAC 2.0



É o novo tipo de SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), como bem explicado neste artigo sobre Redes Sociais e o SAC 2.0.

Resumidamente, é a nova maneira de analisar e interpretar as ocorrências, aproveitando-se das mídias sociais para receptar e responder às pessoas, até porque é onde se concentram os principais comentários sobre a empresa, sejam eles bons ou ruins. E, através dessa análise, busca-se utilizar este novo SAC para atender melhor e com mais rapidez o consumidor.

OPERADOR DE MÍDIAS



Basicamente, manuseia o software e a agenda. Há lugares que não possuem essa função. Sendo assim, o próprio SMM supre essa necessidade.

SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING)



Uma função mais voltada para a estratégia da coisa. Esse profissional escolhe os melhores períodos para a postagem de um conteúdo já produzido, além de monitorar e documentar a polaridade das ocorrências, que serão enviadas a equipe do “SAC 2.0”, citado acima.

SMO (SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION)



O criador de conteúdo que otimiza para as redes sociais, de maneira a fazer com que ela apareça com mais frequência e destaque nos mecanismos de busca das próprias redes.

No entanto, você já conhece o SEO (Search Engine Optimization), pois bem! O SMO tem a mesma função para as mídias, até porque, a geração mais jovem inicia a pesquisa, nas redes sociais.

ESTRATEGISTA DE MARKETING DIGITAL



Agora sim, um trabalho completamente voltado para a estratégia. É possível dizer que é onde tudo começa, pois, o profissional, obrigatoriamente, terá uma visão ampla do que a empresa quer e do que acontece nas etapas seguintes, projetando assim, a melhor maneira de alcançar o objetivo pretendido pelos empreendedores.

GERADOR DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS



É uma versão moderna da função redator. Seu foco está mais voltado para o conteúdo publicitário: Analisa o que desperta a atenção, procura utilizar frases curtas e chamadas impactantes. Estes, inclusive, são os pontos que diferem essa profissão de um Redator tradicional.

DESIGNER PARA MÍDIAS SOCIAIS



Após as instruções do Gerador de Conteúdo, o designer é um dos que põe a “mão na massa”. Faz uso dos principais softwares de edição e produção de imagens, para chegar em uma estética que represente com clareza e qualidade o que a empresa quer passar ao consumidor.

Conheço designers que fazem exclusivamente Posts para redes sociais. Pode ser um nicho!

COORDENADOR DE INFLUENCIADORES DIGITAIS



Tem a função de captar influenciadores, formando assim um “leque” de opções que será usado da seguinte forma: Para cada campanha/postagem, existe um influenciador ideal e, com isso, o coordenador os designa para cada uma delas.

INFLUENCIADORES DIGITAIS

Provavelmente a mais conhecida entre essas profissões. Em geral, é quem influencia pessoas digitalmente, produzindo conteúdo nas mídias. E olhando pelo ponto de vista do marketing digital, é quem dá uma espécie de “imagem” ao produto/campanha ou até mesmo produz pontualmente para a empresa, sempre visando, claro, sua própria promoção e a da empresa que o contrata.

Muitos podem pensar que devido ao crescimento em massa e certa banalização do termo, essa função pode desaparecer logo. Na minha ótica não. Só tem a crescer, se o trabalho do influenciador for correto, verdadeiro e transparente.